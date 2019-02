Roma | metro «Repubblica chiusa da 123 giorni» | protestano i commercianti

Metropolitana Roma - due guasti in poche ore alle fermate Policlinico e Barberini. Nessun ferito - ma sicurezza nel mirino : Due episodi – distinti e separati – in poche ore. E le scale mobili della Metropolitana di Roma di nuovo sulle pagine di cronaca alla voce disservizi. Il primo caso alla fermata Policlinico e l’altro a quella di Piazza Barberini. E la memoria torna al terribile incidente nella stazione di Repubblica che il 25 ottobre 2018 ha causato il ferimento di oltre 20 persone, quasi tutti cittadini russi in trasferta per la partita di Champions League ...

Metro C Roma - ripartono le talpe. Ma la fermata dei Fori Imperiali slitta ancora fino al 2023 : Un altro anno di ritardo sull’arrivo della Metro C di Roma alla fermata Fori Imperiali. E dunque al cuore della città eterna. Di positivo c’è che le talpe escavatrici sono finalmente ripartite da Amba Aradam e “non si fermeranno più”. I Romani potranno salire sul tratto più centrale della terza linea del metrò solo nel 2023, stando a quanto è stato comunicato alla stampa durante la presentazione dell’avvio delle talpe da viale Ipponio. ...

Roma : Morto per malore passeggero Metro B : Roma – Tragedia nella Capitale. Un operaio di 57 anni e’ Morto questa mattina nella stazione Marconi della linea B della Metro, in seguito a un malore. L’uomo si e’ sentito male mentre si trovava a bordo di un convoglio con alcuni colleghi, i quali, una volta fermato il treno, lo hanno adagiato sulla banchina e hanno provato a fargli il massaggio cardiaco. E’ stato avvertito anche il 118, ma l’uomo e’ ...

Trasporti a Roma - l'ideatore di Metrovia critica la Giunta Raggi - Romait - : ... 'Da una Giunta che si è proposta per il cambiamento, e che vorrebbe basare sul riuso, sulla sostenibilità ambientale, sul 'meno costi e più benefici' la propria cifra politica, ci saremmo aspettati, ...

Domenica 3 febbraio ingresso gratuito nei Musei civici per i residenti a Roma e nella Città metropolitana : ingresso gratuito nei Musei civici il 3 febbraio, prima Domenica del mese, per i residenti a Roma e nella Città metropolitana, un'iniziativa promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ...

Roma - resta incastrata tra porte metro : ferita : Roma, 28 gen., AdnKronos, - Paura nella metro B a Roma. Una donna è rimasta incastrata ieri con la gamba tra le porte del convoglio in partenza dalla stazione Garbatella. La donna, che ha lanciato un ...

Popolazione Roma 2019 : quanti abitanti ha in Provincia - Comune e area metropolitana : Roma, forse una delle città più belle d’Italia, è senza dubbio quella più popolosa. La sua innegabile bellezza è sottolineata anche dalla sua immensità, che in taluni casi può rappresentare un vero punto di forza, in quanto permette l’incontro di idee e culture diverse, ma sotto tutt’altro punto di vista l’ingente quantitativo di persone che la popolano può rappresentare un vero e proprio punto a sfavore. La vastità dell’area Romana la si può ...

(Video) La Raggi firma con Toninelli un protocollo che darà 425milioni per la metro di Roma : Virginia Raggi sindaco di Roma firma con il ministro Toninelli un protocollo che darà alla capitale 425 milioni di euro per la metro La Sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli hanno firmato oggi la Convenzione tra Roma Capitale e il MIT per dare il via agli interventi di ammodernamento della metro A e B e per l’acquisto di nuovi treni. Oltre 425 milioni di euro per le due linee ...

Toninelli : ok 425 mln per metro Roma : 22.35 Toninelli: ok 425mln per metro Roma Il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha firmato in Campidoglio la convenzione sui 425 milioni di euro per ammodernare le metropolitane di Roma. Ora "chi si sposterà nelle metropolitane Romane potrà farlo meglio",ha detto il ministro, aggiungendo: "Meno guasti, più comodità nelle zone di attesa e penso anche più puntualità". "Una cascata di investimenti per intervenire in maniera massiccia sulle ...

Dal MIT oltre 425 milioni di euro a Roma Capitale per rimodernare metro A e B : Comune di Roma e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno firmato la Convenzione per dare il via agli interventi di ammodernamento della metro A e B e per l'acquisto di nuovi treni . La ...