Roma | da novembre stop vetture Euro 3

Rimpatriata a forza in Corea del Nord la figlia dell'ex ambasciatore a Roma "scomparso" a novembre : Una studentessa NordCoreana è stata Rimpatriata a novembre con la forza dall'Italia a Pyongyang: si tratta della figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore reggente a Roma, "scomparso" nello stesso mese in quello che è visto come un tentativo di diserzione.Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda forniti da Thae Yong-ho, ex numero due dell'ambasciata del Nord a Londra, rifugiatosi a Seul nel 2016. Il blitz, riporta l'agenzia Yonhap, ...

Smog Roma - sindaco Raggi : “Dal 1° Novembre stop ai diesel Euro 3 nella ZTL Anello ferroviario” : “Dopo aver preso l’impegno, all’interno della conferenza C40, di eliminare il diesel da un’area di Roma entro il 2024, abbiamo cominciato a stilare il cronoprogramma e possiamo dire che dall’1 Novembre di quest’anno i diesel Euro 3 non potranno più circolare all’interno della Ztl Anello ferroviario dal lunedì al venerdì. La delibera verrà votata in Giunta nei prossimi giorni e anche nella nostra città ...

