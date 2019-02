Roma | dà fuoco alla casa | muore la madre

Donna entra al Policlinico Umberto I di Roma e si dà fuoco - grave : Una Donna di circa 30 anni ieri si è data fuoco all’interno del primo piano interrato del reparto di Ematologia, nella sede distaccata del Policlinico Umberto I di via Benevento, a Roma. La giovane, che poco prima era andata in un distributore e si era cosparsa di benzina, è entrata nello spogliatoio delle donne dell’ospedale accedendo da una porta di servizio e con un accendino si è data fuoco. A quel punto è scattato ...

Roma : identificata ragazza che si è data fuoco - non è in pericolo di vita : Roma – È stata identificata la ragazza che ieri ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco in uno spogliatoio del reparto di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma. Si tratta di una ragazza di 21 anni di Melfi, studentessa di medicina, che secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, in passato ha sofferto di crisi depressive e tentato episodi di autolesionismo. La ragazza si trova all’ospedale Sant’Eugenio, ha ustioni ...

A fuoco mezzo Cotral su tratta Fiumicino-Roma : no feriti : Roma – Paura ieri sera poco dopo le 21, per le persone che erano a bordo di un mezzo Cotral in servizio sulla tratta Fumicino-Roma, andato completamente in fiamme. L’episodio si e’ verificato sulla rampa in uscita da via Aurelia, al km 13.700, in direzione Massimina. Nessun ferito tra i passeggeri e il personale Cotral. Al vaglio le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia ...

Roma : a fuoco veicoli Protezione civile di Ponte Galeria - si indaga per dolo : Roma – Incendio probabilmente doloso questa notte intorno alle 2, all’interno della sede ‘Giannino Caria’ della Protezione civile di Ponte Galeria, in via Ildebrando della Giovanna 105. In fiamme due gruppi di auto distanti tra loro: due mezzi andati a fuoco erano parcheggiati ad alcuni metri di distanza dalle altre tre auto finite carbonizzate. Il rogo ha coinvolto anche parte della scuola primaria confinante, la ...

Roma : giovane ferito da arma da fuoco all’Axa : Roma – Intorno alle 2 di notte un giovane di 19 anni è stato vittima di un colpo di pistola al fianco. E’ accaduto all’Axa, quartiere Romano del Municipio X tra Acilia e l’Infernetto, dove il ragazzo sarebbe tornato dopo aver passato la serata in un pub del centro. La vittima è stata trasferita in codice rosso prima al Grassi di Ostia e poi all’ospedale San Camillo. Sul posto sono accorsi gli agenti del ...

Paziente muore mentre fuma : a fuoco il letto dell'ospedale a Roma : Un Paziente è morto nella notte all'ospedale San Filippo Neri di Roma dove si è verificato un principio d'incendio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, un malato terminale in ossigenoterapia, stesse fumando quando la sigaretta è caduta sul materasso che ha preso fuoco.Da una prima analisi il corpo presenterebbe solo due bruciature. Le fiamme sono state subito spente. ...

Un'altra auto a fuoco a Olbia - il sospetto di un piRomane seriale : Nuova auto a fuoco a Olbia. La terza in quattro giorni. E il sospetto che non si tratti più solo di un caso. Dopo l'incendio di via Aldo Morto e nel quartiere San Nicola, Un'altra auto ha preso ...

Auto a fuoco in via del Tritone - colonna di fumo nero al centro di Roma : ?Auto in fiamme in via del Tritone, traffico in tilt e zona sgomberata. Allarme poco dopo le 16 tra largo del Tritone e piazza Barberini: una vettura si è incendiata sulla carreggiata in...

Coppa Italia - Roma-Entella – Ancora il razzismo a farla da padrone : “odio Napoli - Vesuvio lavali col fuoco” : Cori razzisti e discriminatori durante la sfida di Coppa Italia fra Roma ed Entella: presi di mira Napoli, Juventus, Liverpool, Bergamo e i Carabinieri Dopo i cori razzisti durante la sfida di Coppa Italia fra Lazio e Novara, anche l’altra metà del tifo della Capitale fa una pessima figura. Nel corso del match tra Roma ed Entella, valevole anch’esso per gli ottavi di Coppa Italia, sono stati intonati cori di discriminazione ...

Roma : prende fuoco ex Mattatoio a Testaccio - no feriti né intossicati : Roma – Fiamme la scorsa notte a Roma, intorno a mezzanotte e mezzo, in via Monte Testaccio, all’interno di un padiglione dell’ex Mattatoio adibito a dormitorio per senza fissa dimora. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Il rogo ha provocato la caduta di parte del tetto. Non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Roma: prende fuoco ex ...