Risultati Serie D | dominio del Modena | solo un pareggio per il Bari contro l’Acireale

Risultati Serie A 25ª Giornata – Juventus di misura a Bologna : pari per Sassuolo e Chievo : La Juventus vince a Bologna di misura, doppio pareggio in Chievo-Genoa e Sassuolo-Spal: i Risultati delle partite del pomeriggio della 25ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria della Sampdoria sul Cagliari nel lunch match, arrivata grazie al calcio di rigore di Quagliarella, il pomeriggio di Serie A prosegue con altri 3 incontri molto combattuti. Solo 3 gol, ma verdetti importanti nelle gare pomeridiane della 25ª Giornata di Serie A. ...

Risultati Serie A diretta live - la classifica : la Juventus sul campo del Bologna : Risultati Serie A diretta live – Dopo il successo della Sampdoria contro il Cagliari nel lunch match della domenica grazie ad un gol di Fabio Quagliarella continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo del torneo. Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid torna in campo la Juventus, i bianconeri in ...

Ginnastica artistica - Serie B 2019 : Risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a CuneoGinnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e artistica Brescia (143.300). ...

Serie C girone B - i Risultati della 28giornata : vince ancora il Pordenone - bene il Monza : Parecchi gol, la conferma da parte delle big del raggruppamento e anche una curiosità: nemmeno un pareggio in dieci partite. Sabato 23 febbraio sono scese in campo le squadre del girone B di Serie C ...

Risultati Serie D diretta live - il Bari affronta l’Acireale : Risultati Serie D diretta live – Continua il programma valido per il campionato di Serie D, la stagione è ormai arrivata nella fase decisiva. Si gioca un turno fondamentale e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Match davanti al pubblico amico per il Modena contro il Fanfulla, l’Avellino affronta il Monterosi. Sempre grandi emozioni nel Girone I. Continua la corsa promozione per il Bari, la squadra del ...

Risultati Serie C diretta live : non sbaglia la Triestina - ok il Monza : Risultati Serie C diretta live – Si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Serie C, il torneo è entrato ormai nella fase importante e sono in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si inizia con il Girone B, pesante sconfitta in casa per il Gubbio contro il Feralpisalò, ok il Sudtirol contro il Rimini. Non si fermano Triestina e Monza, colpo grosso del Pordenone che continua la corsa ...

Risultati Serie B - la classifica : il Foggia ferma il Benevento - super Cittadella contro il Lecce [FOTO] : 1/57 Foto Lapresse ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : Brescia vola - tris di Moncini! Diretta gol : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che sono in programma oggi, sabato 23 febbraio, per la 25giornata.

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : si scende in campo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che sono in programma oggi, sabato 23 febbraio, per la 25giornata.

Serie A oggi in tv - partite live. Risultati e classifica in tempo reale : Il sabato della 25esima giornata di Serie A propone due match, Risultati live ,. Alle 15 oggi l'appuntamento con Torino-Atalanta , scontro diretto tra due formazioni distanti solo una posizione in ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : focus sull'Atalanta - diretta gol live score : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score degli anticipi, attesi oggi 23 febbraio 2019, nella 25giornata di campionato.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : la lotta salvezza - diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sono in programma oggi, sabato 23 febbraio, per la 28giornata.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : così all'andata - diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score degli anticipi, attesi oggi 23 febbraio 2019, nella 25giornata di campionato.

Risultati Serie B - il Verona torna ‘Pazzo’ : continua la corsa promozione - vittoria di misura contro la Salernitana [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse ...