Risultati NBA | Lakers e Celtics sconfitti | Houston senza Harden batte gli Warriors

NBA 2019 - i Risultati della notte (24 febbraio) : Houston - senza Harden - batte Golden State. Vittorie di Milwaukee e Indiana - cadono Lakers e Celtics : Sono dodici le partite della notte NBA. Nel big match della Western Conference gli Houston Rockets espugnano la Oracle Arena, battendo 118-112 i Golden State Warriors. Una vittoria arrivata anche senza James Harden e con un primo quarto da 35-20. Eric Gordon è il miglior marcatore di Houston con 25 punti, ma decisive sono le doppie doppie di Chris Paul (23 punti e 17 assist) di Kenneth Faried (20 punti e 10 rimbalzi) e di PJ Tucker (18 punti e ...

NBA - Risultati della notte : cadono Boston e OKC - Milwaukee sempre prima a Est : Chicago Bulls-Boston Celtics 126-116 L'ultima volta che si erano affrontate Chicago e Boston, i Bulls erano usciti dal campo con la peggior sconfitta nella storia della franchigia, un 133-77 dai ...

Risultati NBA del 23 febbraio : vittorie per Denver - Toronto - LA Clippers e Chicago : La scorsa nottata vedeva impegnati entrambi gli italiani militanti in Nba, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Gli Spurs hanno perso di misura a Toronto (120 a 117) con un'ottima prestazione di Belinelli che ha messo a referto 21 punti e 6 rimbalzi. Decisivi per i Raptors la difesa su LaMarcus Aldridge (soltanto 6 punti per lui), i 15 rimbalzi di Serge Ibaka e l'ex Kawhi Leonard (25 punti) che recupera palla nell'ultimo possesso sottraendola ...

Risultati NBA : i Thunder fanno la voce grossa - bel successo per i Clippers del Gallo : Risultati NBA, i nostri italiani hanno giocato davvero bene ma solo Gallinari è riuscito a portare a casa la vittoria coi suoi Clippers Risultati NBA, notte ricca di incontri oltre Oceano. Charlotte ha vinto 123-110 contro Washington sempre sull’orlo di una crisi di nervi nonostante un grande Beal da 46 punti. Sconfitta anche per i Pelicans di Anthony Davis 111-126 contro Indiana, con il centro che ha giocato solo 19 minuti mettendo ...

NBA - i Risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (23 febbraio) : ottimo Gallinari - Belinelli non basta agli Spurs. Partita pazzesca tra OKC e Utah : Sono nove le partite della notte NBA. In campo entrambi gli italiani, ma il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta. Bel successo per Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers, che superano 112-106 i Memphis Grizzlies sul loro campo. Grande prestazione proprio del “Gallo”, che mette a referto 23 punti ed 8 rimbalzi. Il migliore per i Clippers, però, è Montrezl Harrell, che chiude con 30 punti, mentre a Memphis non basta la ...

NBA - Risultati della notte : Golden State rischia coi Kings - Phila ringrazia Marjanovic : Golden State Warriors-Sacramento Kings 125-123 Golden State porta a casa la quarta vittoria in quattro incontri stagionali contro i Sacramento Kings ma il dato non deve ingannare: mai gli Warriors ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

Risultati NBA – Antetokounmpo stende i Celtics : ok Warriors - LeBron James trascina i Lakers in ‘modalità Playoff’ : I Bucks batto i Celtics grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria degli Warriors sui Kings, LeBron James alza il livello del suo gioco e i Lakers battono i Rockets: i Risultati dei match della notte NBA Dopo la pausa per l’All-Star Game di Charlotte, il basket NBA torna a dare spettacolo nella notte italiana. Nella Eastern Conference ruba la scena il big match d’alta classifica fra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, concluso con il ...

Nba - Risultati : super Westbrook ma vincono i Pelicans anche senza Davis : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Nella notte in cui danno l'annuncio dell'acquisizione di Markieff Morris dal mercato degli svincolati, i Thunder , 37-20, tornano ad assaporare il ...

NBA - i Risultati della notte : super Westbrook - ma perde OKC. New York torna al successo : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Spesso le partite dal pronostico scontato alla fine sono quelle che riservano le sorprese più inattese. E così New Orleans, travolta in casa nell'...

NBA 2019 - i Risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...