Riccardo Fogli tradito dalla moglie? Giampaolo Celli svela la verità

Domenica Live - Giampaolo Celli smentisce una relazione con Karin - la moglie di Riccardo Fogli : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli, Karin, ha raggiunto il marito per rassicurarlo sulle voci che parlavano di un presunto tradimento della donna con Giampaolo Celli. Il cantante ha creduto serenamente alle parole della moglie, senza il minimo dubbio. Isola dei Famosi 2019, Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? La moglie del cantante naufrago è ...

Isola dei Famosi : malore per Riccardo Fogli - potrebbe lasciare il reality : Questi non sono certamente dei giorni semplici per Riccardo Fogli. Il naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è stato costretto per la seconda volta a lasciare i suoi compagni d'avventura per recarsi in infermeria. Nelle ultime ore lo storico componente dei Pooh ha accusato un nuovo malore: i medici che seguono i concorrenti del programma hanno ritenuto opportuno sottoporlo a dei controlli più specifici. A questo punto, non si esclude che, ...

Isola - Riccardo Fogli insulta la Romero e le dà della zoc....... : Le polemiche all'Isola dei famosi non mancano mai. Se Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni si stanno godendo "l'Isola che non c'è" nella più totale solitudine e tranquillità, lo stesso non può dirsi per gli altri naufraghi. Le tensioni, infatti, non si apprestano a ridursi, anzi. In queste ore protagonista di una nuova polemica è Riccardo Fogli. Il concorrente è rimasto molto deluso dopo aver appreso di essere stato nominato da Ariadna Romero. ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

