Pronostico Besiktas vs Fenerbahce, Super Lig 25-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 24 febbraio 2019)Lig, 23^ giornata,di, lunedì 25 febbraio. Consigli per la tua scommessa vincente.della partita, in programma lunedì 25 febbraio. E’ un derby che può valere una rivincita per entrambe le squadre, reduci da una stagione al di sotto delle proprie aspettative. I padroni di casa delnon voglio perdere il treno per la qualificazione alle prossime competizioni europee e vivono un buon momento di forma. Il, invece, a causa di un avvio disastroso lotta per non retrocedere e intende subito ripartire dopo l’eliminazione in Europa League per mano dello Zenit. All’andata il derby di Istanbul finì 1-1: Babel sbloccò il risultato nel primo tempo e Ayew pareggiò nella ripresa. Un match da seguire e che si preannuncia molto combattuto.Come arrivanoe ...