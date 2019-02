Primarie del centrodestra a Bari | Di Rella ex Pd vince con il 50% | Insieme per

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella verso la vittoria con il 51% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Bari - code e 'pullman per i seggi' alle Primarie del centrodestra : alle 19 superati gli 11mila votanti : Melchiorre, Romito e Di Rella si giocano il ruolo di sfidante di Decaro: alla Fiera del Levante si sono create file lunghissime con centinaia di persone

Primarie - un rito inefficace. In soffitta "il partito del Capo" : Chiudendo in cantina i gazebo e riscoprendo la bellezza della politica come competizione tra idee. Quelle che occorrono per diminuire le disuguaglianze e stimolare la crescita delle opportunità.

Primarie Pd - assemblea e presentazione delle liste a sostegno di Zingaretti : BRINDISI - Lunedì 25 febbraio alle 18 presso palazzo Nervegna a Brindisi si terrà l'assemblea pubblica a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Partito democratico, ...

Bernie Sanders ha annunciato la sua candidatura alle Primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020 : Martedì il senatore statunitense Bernie Sanders ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le presidenziali del 2020. È la seconda volta di fila che Sanders si candida alle primarie del Partito Democratico: la prima volta

Salvemini riparte con le "Primarie del programma" : Fuori, com'è noto, restano Andare Oltre e Lbc, ma non c'è nessuno sguardo indirizzato neppure al mondo delle "Civiche Unite" di chiara ispirazione centrodestra e che hanno Adriana Poli Bortone come ...

Perché non si parla delle Primarie del PD? : A due settimane dal voto con cui sarà scelto il prossimo segretario la competizione non si è scaldata, per colpa delle europee che incombono e di vecchie questioni non risolte

Padoan : 'Alle Primarie del PD voto Zaniolo' : La Zaniolo-mania arriva anche nel mondo della politica . Il deputato Pier Carlo Padoan , tifoso romanista ed ex ministro dell'economia con i governi Renzi e Gentiloni, su Radio Capital ha risposto scherzando a una domanda sulle elezioni primarie del Partito Democratico in programma il prossimo 3 marzo: 'Chi voto tra i ...

Pd - sale la tensione per le Primarie. Renzi Show per uscita del suo libro : Se Matteo Renzi e' in procinto di imboccare 'Un'altra strada', come titola il suo nuovo libro, non lo dice. Non in maniera esplicita, almeno. Alcuni indizi contenuti nella sua ultima fatica letteraria, tuttavia, sembrano non lasciare dubbi, a cominciare dalla fine: "Lo zaino e' sempre li', come quando eravamo boy scout. Figurarsi se ho paura di rimettermi in cammino". Cosi' come non ci sono dubbi sul piglio con cui si appresta al nuovo corso, ...

Nomi sulle schede e gazebo : scontro nel Pd in vista delle Primarie del 3 marzo : La presentazione delle liste per le primarie del Pd, prevista inizialmente per domani, è rinviata a lunedì prossimo. La richiesta è stata avanzata dalla mozione Martina che, soprattutto in alcuni territori, sta incontrando difficoltà a compilare gli elenchi dei candidati. La decisione è stata approvata, dopo una accesa discussione, stamattina dalla Commissione per il congresso, che per la prima volta si ...

Monticelli Cuggiò sceglie Forza Italia : adesso si rafforza la linea delle Primarie : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

La senatrice Amy Klobuchar ha annunciato la sua candidatura alle Primarie Democratiche per le elezioni presidenziali del 2020 : La senatrice Democratica statunitense Amy Klobuchar ha annunciato la sua candidatura alle primarie Democratiche per le elezioni presidenziali del 2020. L’annuncio di Klobuchar, che ha 58 anni e rappresenta il Minnesota al Senato dal 2007, è arrivato durante un comizio tenuto a

Passo indietro di Emiliano nel segno dell'unità a sinistra : disponibile a far saltare le Primarie fissate a fine mese : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Gli elettori del Pd contro le Primarie - voterà solo il 20% : Staranno dando ragione a Berlusconi che ha ritenuto, da sempre, non utili le Primarie anche perché non seriamente regolamentate? Oppure la disaffezione li porta inevitabilmente a non voler partecipare attivamente a quello che, nel vecchio PCI, era considerato un momento sacro: l"elezione del segretario. Sta di fatto che ancor prima di celebrare l"assise nazionale il futuro leader del Pd potrebbe percepire di esser stato designato da una ...