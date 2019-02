Primarie centrodestra 2019 | risultati Bari e Foggia | ecco chi ha vinto

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella (ex Pd) vince con il 50% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Primarie del centrodestra a Bari - Di Rella verso la vittoria con il 51% : "Insieme per battere Decaro" : Quasi 14mila i votanti: con oltre il 25 per cento delle schede scrutinate, emerge un vantaggio netto dell'ex Pd sostenuto ora da Forza Italia e Olivieri, seguito da Romito (Lega) al 31,11 e Melchiorre (Fratelli d'Italia) al 18,20

Bari - code e 'pullman per i seggi' alle Primarie del centrodestra : alle 19 superati gli 11mila votanti : Melchiorre, Romito e Di Rella si giocano il ruolo di sfidante di Decaro: alla Fiera del Levante si sono create file lunghissime con centinaia di persone

Forza Italia - c'è il sì ufficiale. Poli Bortone resta dentro se accetta le Primarie - altrimenti spacca il centrodestra

Il centrodestra ci riprova da Bari per Lecce - ma ritorna al punto di partenza : continua il braccio di ferro sulle Primarie

Luca Russo dichiara : "Per me nessuna corsa alle Primarie del Centrodestra"

Centrodestra - ricominciano le polemiche e Fratelli d'Italia chiede di invertire la rotta : "Parola ai cittadini con le Primarie"