Pressioni sulla Finanza e appalti sospetti - le carte che possono aprire una nuova inchiesta su papà Renzi : I fronti da approfondire sono quattro: le presunte Pressioni su un alto ufficiale della Finanza che potrebbero essere avvenute a Genova 3-4 anni fa; le - altrettanto presunte - sponde cercate per oliare un non meglio precisato appalto; l’intestazione d’una società-schermo a una vecchia conoscenza degli scandali giudiziari e il ruolo di un altro gen...

Verstappen : prime imPressioni positive sulla Red Bull-Honda : prime impressioni positive di Max Verstappen sulla Red Bull 2019. Il team, che quest’anno sarà motorizzato Honda, ha annunciato che la monoposto sarà presentata il 13 febbraio, lo stesso giorno dei campioni della Mercedes. Parlando nel corso di un evento ad Amsterdam, Verstappen è parso molto carico: “Finora ho guidato la nuova macchina solo al […] L'articolo Verstappen: prime impressioni positive sulla Red Bull-Honda sembra ...

EA non venderà più FIFA Points in Belgio dopo le Pressioni sulla questione loot box : Come riporta Eurogamer.net, EA ha annunciato l'intenzione di cessare la vendita di FIFA Points in Belgio a seguito della pressione esercitata dal governo sulla questione delle loot box.In FIFA Ultimate Team, si possono spendere soldi reali in punti FIFA, che possono poi essere utilizzati per acquistare pacchetti di carte.Nel settembre 2018, il governo belga, che aveva dichiarato le loot box come una forma di gioco d'azzardo perché i giocatori ...

Segretario di Stato USA plaude alle Pressioni di Trump sulla NATO - : Le crescenti risorse trovate per il Segretario generale Jens Stoltenberg e per i partner della NATO nel mondo sono aumentate in modo significativo e si avvicinano ai 100 miliardi $. E' molto più di ...

Giuseppe Conte - retroscena clamoroso : "Pressioni dall'Unione europea sulla Sea Watch - e lui..." : Lo zampino di Giuseppe Conte sulla Sea Watch e l'uscita di Luigi Di Maio? Il premier era uscito allo scoperto, Giuseppe Conte, già con l'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, in cui confessava la stima per la cancelliera Angela Merkel e gli ottimi rapporti con il Commissario Ue Jean-Claude Jun

