' Prendi una barca | trattala male | dille che non può attraccare' | Luca e Paolo cantano

Economia - la fotografia dell'imPrenditoria straniera in Toscana in una ricerca : Dall'altra parte, porzioni rilevanti dell'Economia regionale ottengono un contributo notevole dalle imprese straniere. Dunque, un loro migliore consolidamento diventa imperativo - non soltanto per le ...

Una Vita - spoiler iberici : Lolita imPrenditrice - Felipe in rovina dopo la perdita di Celia : Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni in onda a marzo in Spagna svelano che Ursula tornerà al suo antico lavoro, mentre Lolita e Antonito apriranno un negozio. Infine, Felipe sarà distrutto per la perdita di Celia. Una Vita: Ursula sarà la governante di Lucia, Samuel si fidanza con Genoveva Venerdì 1 marzo i telespettatori spagnoli ...

Mesagne - Br - .QUEEN PROJECT EVENTI TURISMO COMUNICAZIONE UNA NUOVA REALTÀ IMPrendiTORIALE : ... le attività coprono vari servizi, dal settore wedding ai party privati, dal management di artisti di caratura nazionale, ai festival e spettacoli , allestimenti, installazioni artistiche e ...

Giovani imPrenditori Reggio Calabria : 'Il reddito di cittadinanza è solo una manovra elettorale - per ripartire serve sbloccare le grandi ... : ... 'No all'assistenzialismo, il Sud riparte con investimenti e infrastutture' Si è discusso delle politiche di sviluppo per il Paese e degli scenari legati all'economia e all'occupazione nel corso del ...

«Una imPrenditrice di razza». Dolore e cordoglio per la morte di Daniela Conti : Massa-Carrara - Grande cordoglio ha suscitato nella provincia apuana la scomparsa prematura di Daniela Conti, l'imprenditrice deceduta a 64 anni dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. Dal ...

La sfida dell'imPrenditore a San Giorgio a Cremano : «Non trovo i tecnici - adotterò una classe» : «Voglio ingrandire la mia azienda e non trovo tecnici specializzati, quindi ho deciso di formarli io direttamente aprendo una piccola Academy in una scuola». Lo dice con...

"Se non è più mio - non sarà di nessuna" - così l'imPrenditrice barese ha ordinato ai killer di uccidere l'amante : La 54enne Vincenza Mariani ha deciso di uccidere l'ex compagno che l'aveva lasciata per tornare con la moglie, ingaggiando un killer con 5mila euro, due giorni prima della laurea della figlia

“Non Prendiamo una da Palermo” - arrivano le scuse : “Era riferito solo alla distanza” : Dopo le polemiche per la frase scritta in una email inviata per errore alla diretta interessata, il direttore generale del Cro di Aviano si è scusato parlando di equivoco: "Era riferito solo alla distanza e non alla provenienza di chi aveva presentatola la richiesta". La studiosa sarà ora invitata per una visita dell'Istituto.Continua a leggere

Venezia - imPrenditori stranieri comprano le isole della laguna e ne cambiano il nome : San Clemente e Sacca Sessola , due isole della laguna Veneziana , sono state acquistate da gruppi alberghieri stranieri e con il passaggio di proprietà hanno cambiato nome per ragioni di marketing ...