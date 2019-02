Ponte Morandi | il bilancio delle imprese | Azzerata la crescita

Ponte Morandi - a fare paura anche l'amianto nei condomini sotto il Viadotto : Nelle case che dovranno essere abbattute è presente un ingente quantitativo del materiale fibroso. Per una corretta bonifica occorrerebbero mesi di lavoro

Ponte Morandi : interrogato Pietro Ciucci - il re delle Autostrade : Un interrogatorio in sordina, lontano dai riflettori. Il 6 febbraio, in gran segreto, la Procura ha ascoltato, come persona informata dei fatti, Pietro Ciucci, prima direttore dell’Iri e poi presidente Anas, “oltre che molte altre cose” (personaggio molto controverso e dibattuto, tra l’altro, n.d.r.), scrive Il Secolo XIX, “avendo fatto per 46 anni il dipendente, il capo o il consulente di aziende partecipate dallo Stato”. Nel 2007 Ciucci ...

Paolo Kessisoglu : «Il giorno del crollo del Ponte Morandi mi sono seduto e ho scritto di getto una canzone per Genova» : Arriva nelle radio su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli e su ibs.it il brano inciso da Paolo Kessisoglu dedicato al ponte Morandi intitolato “C’è da fare” incisa con la partecipazione di Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J – Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro ...

Crollo di Ponte Morandi e falsi report. Una mail d’allarme aggrava i sospetti : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”

Crollo di Ponte Morandi e falsi report : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”

Esce «C’è da fare» - la canzone per Genova. Paolo Kessisoglu : «Sogno un concerto sotto il Ponte Morandi» : C'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la canzone di Paolo Kessisoglu per GenovaC'è da fare, la ...

Ponte Morandi. La mail di un tecnico alimenta i sospetti sulla salute del Ponte : Tra le centinaia di documenti esaminati dagli inquirenti spunta una mail che dimostrerebbe, scrive Il Secolo XIX, la preoccupazione dei tecnici per lo stato di salute del ponte Morandi, nonostante i report rassicuranti: “Occhio al carico su certi viadotti”, vi è scritto. È stata inviata da un tecnico della Spea Engineering, controllata da Autostrade delegata a manutenzioni e monitoraggi, a un membro della Direzione del tronco regionale: dal suo ...

Paolo Kessisoglu - una canzone per gli abitanti del Ponte Morandi di Genova : 'È un progetto nato dalla pancia, un brano scritto di getto poche ore dopo il crollo. Ero a San Francisco, ho trovato un piano e l'ho buttato giù, sono orgoglioso anche della risposta degli altri ...

Ponte Morandi : domani esce 'C'è da fare' - brano per Genova di Paolo Kessisoglu (2) : (AdnKronos) - E il brano, ha continuato il suo autore, "non è solo una canzone, ma un processo e un lavoro da fare". Sul sostegno ricevuto Kessisoglu sottolinea che "la politica ligure ci sta sostenendo molto, ma a volte certe cose sono più difficili. Ad esempio abbiamo provato ad avere un numero di

Ponte Morandi : domani esce 'C'è da fare' - brano per Genova di Paolo Kessisoglu : Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Una canzone per Genova. Per aiutare la città e il quartiere colpiti dal crollo del Ponte Morandi dello scorso agosto con un progetto di riqualificazione territoriale. esce domani il brano 'C’è da fare', scritto da Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese,

Calata a terra un’altra trave del Ponte Morandi. Un esposto contro l’uso degli esplosivi : Un altro pezzo del Morandi è stato calato a terra. Stavolta si tratta della trave Gerber tra le pile 6 e 7. La discesa è iniziata poco prima delle 11 di ieri mattina e si è conclusa alle 18.45, circa otto ore dopo con un’operazione fotocopia di quella del 9 febbraio scorso che però durò quasi dieci ore. Un’operazione più rapida della precedente La trave, di uguali dimensioni (36 metri di lunghezza e 18 di larghezza) a quella smontata dieci ...

A Genova smontata anche la seconda trave del Ponte Morandi : Genova, 20 feb., askanews, - A Genova si sono concluse alle 18 e 45 le operazioni di smontaggio della seconda trave tampone di Ponte Morandi. L'impalcato, che misurava 36 metri di lunghezza e 18 metri ...

La Mondardini lascia il cda di Atlantia. Sul Ponte Morandi indaga anche la Corte dei Conti : Il cda di Autostrade perde un componente. Ieri Monica Mondardini, amministratore delegato di Cir, holding di investimento quotata dalla famiglia De Benedetti, ha deciso di lasciare l’incarico nel board della holding infrastrutturale che fa riferimento alla Edizione dei Benetton. A dare la notizia è Milano Finanza. Un addio pesante Il nome della Mondardini era stato fatto a metà novembre come possibile ad al posto di Castellucci. Molto vicina ...

Tutti gli artisti di C’è da fare per Genova - da Giorgia e Fiorella Mannoia a Giuliano Sangiorgi uniti per il Ponte Morandi : Sono annunciati gli artisti di C'è da fare per Genova, nuovo brano di solidarietà in uscita il 22 febbraio a seguito del progetto di Paolo Kessisoglu. Gianni Morandi, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Giorgia, Ivano Fossati, Izi, Lo Stato Sociale e tanti altri che attendono di essere resi ufficiali sono pronti a prendere parte al progetto a supporto delle vittime del crollo del Ponte Morandi con l'incasso totalmente destinato all'associazione ...