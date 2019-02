Poli si candida e spacca il centrodestra | Messuti venga con me al ballottaggio

La voce della Politica Elezioni regionali : Mattia - M5S - presenta la lista. Ecco i candidati : Laureato Magistrale in Marketing con 110 e lode presso la facoltà di Economia di Bari. Amministratore Unico Clickitaly srls. Residente a Matera. Interessi: impresa, Made in Italy, riciclo rifiuti, ...

Usa 2020 - Bernie Sanders si candida : “Trump pericoloso - ora completiamo la rivoluzione Politica iniziata nel 2016” : Bernie Sanders correrà per la Casa Bianca alle presidenziali del 2020. L’annuncio è arrivato in un’intervista a Vermont Public Radio, emittente pubblica del suo Stato di origine. Sarà il secondo tentativo, dopo aver perso la nomination democratica con Hillary Clinton nel 2016. “La nostra campagna non è solo per sconfiggere Trump”, ha affermato il senatore, che si definisce un democratico socialista e ha 77 anni, in una email ai ...

Primarie Pd 2019 : candidati e programma Politico. Il confronto : Primarie Pd 2019: candidati e programma politico. Il confronto Il 3 marzo 2019 gli elettori e i simpatizzanti del Pd potranno indicare il Segretario Dem. In corsa Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti; giusto ieri – domenica 17 febbraio 2019 – i tre candidati erano ospiti della trasmissione di Rai In Mezz’ora; d’altra parte, l’atteso confronto non c’è stato: alla fine, sono stati intervistati separatamente. ...

Magistrati in Politica - dal Csm sanzione disciplinare per Emiliano : si era candidato alla segreteria nazionale del Pd : Aveva ricoperto ruoli dirigenziali del Pd in Puglia e poi si era candidato alla segreteria nazionale del partito contro Matteo Renzi. Per questo motivo la sezione disciplinare del Csm ha condannato il governatore della Puglia Michele Emiliano alla sanzione dell’ammonimento, che è la più lieve. Secondo l’atto di incolpazione della procura generale della Cassazione, il presidente della Regione Puglia ha violato la norma che vieta alle toghe di ...

Cirio si potrà candidare alle regionali - nessuna accusa per RimborsoPoli bis : Trentuno ex consiglieri regionali del Piemonte rischiano un processo per peculato per Rimborsopoli bis. Il commento di Claudio Laugeri.

La principessa non si candida più - "il re e la famiglia reale sono superiori alla Politica" : Il sovrano in una dichiarazione aveva ricordato: "Il re e la famiglia reale sono superiori alla politica". "Il coinvolgimento di un membro di alto livello della famiglia reale nella politica, in ...

Elezioni europee - de Magistris : "Determinati a presentare lista dei poPoli e mia candidatura" : 'Siamo determinati a presentare lista dei popoli e mia candidatura'. Queste le parole del sindaco, Luigi de Magistris, a margine della premiazione, nella sala del Consiglio Metropolitano di Napoli, ...

Poli - lo slogan della candidatura : Direzione Lecce : ... la squadra di governo della città fosse composta da persone giovani e possibilmente giovanissime, semmai uscite dal mondo accademico, inclini alla professionalità e a lavorare in collaborazione. In ...

NaPoli - Roberto Fico candidato sindaco? De Magistris lo spinge : "Interessante" : Solo un'ipotesi per ora. Ma che se ne stia parlando davvero lo conferma Luigi De Magistris: "Quella di un eventuale appoggio...

La voce della Politica Vice ministro Laura Castelli 27 e 28 gennaio a Ripacandida e Potenza : Il programma di sviluppo del M5S scritto dai lucani"; relazione del Vice ministro Laura Castelli su "Finanziamenti e investimenti previsti dal Ministero dell'Economia e Finanze per la Basilicata. La ...

Lorella Cuccarini - niente Politica : «Non ho deciso di candidarmi». Il lungo post su Instagram : Una donna che non vive in una 'bolla' privilegiata, ma cerca di comprendere il mondo intorno a sé. Una persona che, come tante, cerca di capire il tempo in cui viviamo, si pone delle domande e prova ...

Gilet gialli candidati alle europeeLa 31enne Levavasseur caPolista : Una lista intitolata "Gilet gialli" ha annunciato ufficialmente che si presenterà alle elezioni europee in Francia. La lista sarà guidata dall'infermiera 31enne Ingrid Levavasseur Segui su affaritaliani.it

Casting per comparse per la seconda stagione de L’Amica Geniale a NaPoli - come candidarsi per Storia del Nuovo Cognome : Al via i Casting per comparse per la seconda stagione de L'Amica Geniale a Napoli: la serie diretta da Saverio Costanzo, coproduzione internazionale di Rai Fiction con HBO e Timvision, prosegue con l'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante, che sta per entrare in produzione. Si intitolerà Storia del Nuovo Cognome, come il romanzo omonimo, la seconda stagione della saga di Lila e Lenù, le due protagoniste che ...

Campania - il Presidente De Luca candida NaPoli a sede EMSA : Teleborsa, - Sostegno unanime dalla Conferenza delle Regioni alla proposta avanzata dal Presidente Vincenzo De Luca, di candidare la Campania ad ospitare il Centro regionale dell' Agenzia EMSA , ...