Pisapia pronto a candidarsi alle Europee

(Di domenica 24 febbraio 2019)Giuliano, ex sindaco di Milano, èa tornare in campo con il Partito Democratico. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, dopo l’esperimento effettuato con Campo Progressista,prossime elezionidel 26 maggio, l’ex primo cittadino di Milano dovrebbe essere il capolista del PD nel collegio Nord Ovest. Sorride Nicola Zingaretti, governatore della regione Lazio e candidato alla segreteria dem: "Caro Nicola sei stato molto presente ogni volta che è stato necessario. Ora siete voi che ce la potete fare, io sarò con voi. Non bisogna più guardare ai litigi del passato, maprospettive del presente esperanze del futuro", ha dettoproprio durante un incontro con Zingaretti.L’ex sindaco di Milano si è espresso positivamente anche nei confronti del programma politico con il quale Zingaretti si è candidato alla segreteria del Partito ...