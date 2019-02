Perché la Città dei Morti di Resident Evil 2 ci spaventa tanto? - articolo

Lavoro - Perché reddito di cittadinanza e decreto «dignità» non risolvono l’emergenza giovani : Il nostro Paese resta inchiodato a un livello di disoccupazione giovanile sopra la media Ue, con quote record di Neet e crescita degli inattivi. Ma le misure dell’esecutivo Lega-Cinque stelle non sembrano “centrare” il problema, la creazione di Lavoro...

Batosta sul governo : Perché l'Ue boccia reddito di cittadinanza e quota 100 : Secondo un report della Commissione Europea, la legge di bilancio del governo italiano avrà effetti negativi sull'economia...

Il 40 per cento di chi prenderà il reddito di cittadinanza non dovrà lavorare : ecco Perché la Lega vuol fermare il Decretone : ...- clamorosa - espressione dell'insofferenza leghista è rappresentata dalla lettera inviata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e a quello dell'Economia ...

Reddito di Cittadinanza incostituzionale? Perché rischia la cancellazione : Reddito di Cittadinanza incostituzionale? Perché rischia la cancellazione Perché il Reddito di Cittadinanza è incostituzionale Nuove ombre si allungano sul Reddito di Cittadinanza in prossimità dell’esordio. La misura targata 5 Stelle – nella sua formulazione attuale – potrebbe rivelarsi incostituzionale. Reddito di Cittadinanza: soggiornanti di lungo periodo Il problema principale in questo senso è il paletto relativo ai titolari di ...

Madia ci dice Perché il Pd non può sputare sul reddito di cittadinanza : Roma. A Marianna Madia, deputata del Pd, non piace chi, nel Pd, ironizza sul reddito di cittadinanza. “Il decreto del governo fa schifo - dice con schiettezza al Foglio - ma il principio è giusto. Ci sono persone che non arrivano alla fine del mese e vanno aiutate”. Già nel 2013, peraltro, Madia ave

Milano - Sala : “Ecco Perché voglio aumentare il biglietto Atm a 2 euro”. Poi l’appello ai cittadini : “Ho bisogno di voi” : “Ai milanesi chiedo un piccolo sacrificio perché voglio restituire a voi la qualità del servizio. Un politico tutte le volte che aumenta le tasse si cerca guai, ma io devo pensare al futuro della nostra città, perché la narrazione della Milano internazionale va bene, ma prima di tutto devono funzionare i servizi di base”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che ha fatto il ...

Perché il reddito di cittadinanza "fino a esaurimento scorte" può essere un problema : Secondo un nuovo studio dell'economista Galli molti dubbi sul fatto che davvero i conti tornino: "Man mano che arriveranno...

Pd - Perché Renzi e la Boschi odiano il reddito di cittadinanza : Lo scorso anno, durante un lavoro con una tv italiana venuta in Olanda per capire come funziona il “reddito di cittadinanza” locale, un funzionario di Uwv (l’agenzia del lavoro nei Paesi Bassi) che doveva spiegare il sistema, a telecamere spente fece una domanda tanto ingenua quanto semplice nella sua praticità: “Ma in Italia, se non avete alcuna forma di sostegno per chi perde il lavoro, di cosa vive un disoccupato?”. Io e l’inviata della tv ...

Perché il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 non esclude una manovra bis : Ecco le due misure bandiera del governo gialloverde. Esulta il M5s: "Si chiude un cerchio". Ma il rischio di una manovra bis...

Reddito di cittadinanza - Perché l'assegno potrebbe essere di soli 390 euro : Secondo uno studio Svimez, in base alla platea di beneficiari indicata dal governo, l'assegno difficilmente può essere di...

