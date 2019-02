Per il ministro Lorenzo Fontana il “prima gli italiani” è scritto nel Vangelo

Prima gli italiani? Per il ministro Fontana è basato sulla Bibbia : “Ama il prossimo tuo - cioè quello in tua prossimità” : “Migranti? Ci dicono che siamo cattivi cristiani. Però bisognerebbe anche guardare un po’ il catechismo. C’è un passaggio da tener conto: ‘ama il prossimo tuo’, cioè quello in tua prossimità. Quindi, Prima di tutto cerchiamo di far star bene le nostre comunità”. Così il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Lorenzo Fontana, spiega la politica migratoria della Lega, nel corso di una iniziativa elettorale leghista a Pisa. Fontana cita la ...

Crozza è l'ex ministro Calenda : 'Ho scoPerto che 'piacicchio'' : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, il comico genovese si cala nei panni dell'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Promotore della ...

Il sottosegretario Tofalo scatena l'ira del ministro Trenta : un video con Hitler Per criticare i vecchi sindacati militari Guarda : Il sottosegretario Tofalo fa infuriare il ministro Trenta. Accade alla Difesa e in mezzo c'è la rivisitazione di un brano di un film su Adolf Hitler. Scoppia l'ira del ministro nei confronti del ...

Il ministro Giulia Grillo : ''Autonomia - non Permetterò divari Nord-Sud sulla Sanità' : Bisognerebbe invece chiedere conto alla classe politica che ha governato ed amministrato negli ultimi decenni del divario fra le due aree del Paese'. Ha varato una riforma sulle liste d'attesa: cosa ...

Ministro Tria : Fiscal Compact non funziona. Rivedere regole UE Per arginare crisi : Lo ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria , intervenuto a Roma nella giornata di oggi, 22 febbraio, all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Tor Vergata . Il ...

La Germania non è interessata alle sanzionicontro la Russia - sono adottate Per motivi politici -ministro dell'economia : L'Europa non è interessata a tagliare le relazioni con la Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha dichiarato che il paese non è interessato alle sanzioni anti-russe, in quanto sono state adottate per motivi politici, sottolineando che è necessario lavorare per ...

La Bari che vota Lega a tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro Per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era

Caso Diciotti - il voto online del M5s a favore dell'immunità Per il ministro dell'Interno : La maggioranza degli iscritti al M5s ha espresso il suo voto online sulla piattaforma Rousseau: no al processo a Matteo Salvini. I votanti sono stati in tutto 52.417 che hanno sfidato ritardi e ...

Per l'Antitrust gli incarichi di Galli sono incompatibili con la carica di viceministro : Il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli, ha mantenuto due cariche che risultano "incompatibili" con la carica di governo. Lo ha stabilito l'Antitrust dopo una lunga istruttoria.Le due cariche in questione sono quelle di componente del consiglio d'amministrazione della Ticino Plast e di presidente del cda di Ticino Holding. La legge, ricorda l'Antitrust nel Bollettino settimanale, esclude infatti "per il titolare di carica di ...

Nathalie Loiseau (ministro francese Per gli Affari Ue) : "Da Parigi nessuna ragione Per opporsi all'estradizione dei terroristi italiani" : Parigi non vede "alcuna ragione per opporsi all'estradizione dei terroristi reclamati dall'Italia" lo dice a Le Monde la ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che conferma come il rientro dell'ambasciatore Christian Masset segna un clima di distensione tra le due nazioni.Alla ministra si appella Matteo Salvini dal palco di Ozieri (Sassari) questa mattina. Di fronte a una piazza gremita per il tour sardo in vista delle ...

Latte - protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna Per un importante tavolo Per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...

È morto l'ex partigiano e ministro Ossicini : inventò il falso "morbo K" Per salvare gli ebrei durante la guerra : E' deceduto questa mattina all'alba Adriano Ossicini, per lunghi anni parlamentare della Sinistra Indipendente e vice Presidente del Senato. Nato a Roma il 20 giugno 1920 è stato uno psichiatra e politico italiano, ex-partigiano. Fu ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale nel Governo Dini.l'ex ministro per la famiglia Adriano Ossicini era ricoverato nel reparto Ortopedia del Fatebenefratelli per le conseguenze di una ...

Paolo Savona - la frase rubata : 'Con questi qui al governo...'. Ecco Perché non è più ministro : Si torna a parlare di Paolo Savona , ormai ex ministro per gli Affari Europei, ora dirottato alla Consob. ministro in primissima linea quando il governo muoveva i primi, dunque sempre più critico e ...

Paolo Savona - la frase rubata : "Con questi qui al governo...". Ecco Perché non è più ministro : Si torna a parlare di Paolo Savona, ormai ex ministro per gli Affari Europei, ora dirottato alla Consob. ministro in primissima linea quando il governo muoveva i primi, dunque sempre più critico e defilato. E qualche elemento in più sul passaggio dal ministero all'autorità di vigilanza sulla Borsa l