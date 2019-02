Pedofilia | il grido del Papa | nella rabbia della gente c’è l’ira di Dio 

Al summit sulla Pedofilia - Papa Francesco dice 'ascoltiamo il grido di dolore dei piccoli' : Oggi, in Vaticano , ha preso il via il summit sulla pedofilia , un incontro il cui obiettivo è ' la Protezione dei Minori nella Chiesa ' : l'incontro durerà fino a domenica, e vi partecipano 190 ...

Il Papa : ascoltiamo il grido dei piccoli che chiedono giustizia - misure concrete contro la Pedofilia : Vertice in Vaticano. Papa Francesco ha aperto il vertice sugli abusi sessuali ricordando ai presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, convocati da oggi a domenica in Vaticano, che i fedeli si attendono "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". "Grava sul nostro incontro il peso della ...