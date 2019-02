Pd senza leader | sondaggio inquietante | dove volano i sinistri

Ansia per Salvini da 'guerra del latte'. Il leader della Lega in tour elettorale senza accordo sul prezzo : In tour elettorale in Sardegna senza accordo sul prezzo del latte e con un bersaglio solo: il Pd. Matteo Salvini viene marcato a uomo dai pastori. In mattinata lo raggiungono nella piazza di Ozieri quando ha appena terminato il comizio elettorale e nel pomeriggio li incontra in Prefettura a Sassari. Del voto online degli M5s sul caso Diciotti, che deciderà se autorizzare o meno il processo, il leader leghista non sembra occuparsi.Gli ...

Roma - De Rossi leader senza paura contro il Porto : «Sappiamo come comportarci» : La leadership di De Rossi si vede anche nell'appello alla curva Sud perché si possa ricomporre la frattura tra gli ultrà e Kolarov : «Sarei la persona più felice del mondo, perché mi sento un po' in ...

Non esiste smart working senza una nuova idea di leadership : Parliamo di piccoli - e incoraggianti - passi, lungo un percorso sempre più consolidato che può rendere la Filiera TLC un riferimento importante per l'intero mondo del lavoro. Sono tanti i motivi che ...

Juve - l'importanza di Chiellini : gol e guai senza la BBC - Allegri attende il suo leader : Un dato emerso a Bergamo in Coppa, indizio divenuto allarme in campionato contro il Parma. Non è un caso che i tifosi bianconeri, interpellati sull'argomento, non abbiano avuto dubbi: è stato Giorgio ...

Isola - naufraghi chiusi in un recinto senza andare in bagno. Marina La Rosa - leader del gruppo : «Mi piacciono questi schiavi» : di Emiliana Costa Maria La Rosa , leader del gruppo, avrebbe dei problemi con i 'galeotti' dell' Isola dei Famosi . I galeotti sono gli aspiranti naufraghi che per questa settimana sono alla sua mercé.

Leader No Tav ha incidente senza patente : ANSA, - TORINO, 15 GEN - Giorgio Rossetto, 56enne No Tav Leader di Askatasuna, è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Cto di Torino per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato ...

NBA – Lonzo Ball sulla situazione Lakers : “senza LeBron e Rondo mancano i leader! Io preferisco far parlare il campo” : Los Angeles Lakers senza leader dopo gli infortuni di LeBron James é Rajon Rondo: Lonzo Ball fa il punto della situazione In casa Los Angeles Lakers c’é un vuoto di personalità e carisma. L’assenza per infortunio di LeBron James é Rajon Rondo ha lasciato il giovane gruppo dei giallo-viola senza un vero leader. A pesare é soprattutto l’assenza di LeBron James: senza il numero 23 i Lakers hanno raccolto 3 vittorie in 10 ...