Pastori sardi | assalto armato a cisterna nel Nuorese

Assalto armato a una cisterna. La protesta dei Pastori sardi anche nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L’Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il “commando” ha costre...

La protesta dei Pastori sardi : Il Piano di Rinascita si inserì, circa 50 anni fa, tanto nel contesto industriale quanto in quello agricolo, spaccando gli equilibri di un'economia che oggi non esisteremmo a considerare 'verde' e ...

Latte - almeno 10 Pastori sardi indagati per i blocchi stradali : Scattano le prime denunce per le proteste per il prezzo del Latte in Sardegna: almeno dieci pastori sardi sono stati indagati per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni. Lo riporta l'Unione Sarda, precisando che le accuse sono di violenza privata, danneggiamento e deturpamento delle cose altrui.Continua a leggere

Latte - 10 Pastori sardi indagati per i blocchi stradali : Scattano le prime denunce per le proteste per il prezzo del Latte in Sardegna: almeno dieci pastori sardi sono stati indagati per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni. Lo riporta l'Unione Sarda, precisando che le accuse sono di violenza privata, danneggiamento e deturpamento delle cose altrui.Continua a leggere

Battaglia Pastori sardi - Cia Liguria : 'Le nostre aziende agricole potrebbero trovarsi in una situazione simile' : ... inattese non sono: i margini di guadagno, quando ci sono, sono così lievi che basta un periodo di crisi un po' più lungo del solito per mettere in ginocchio un'intera economia. E tuttavia i margini ...

Protesta latte - almeno 10 Pastori sardi indagati per blocchi stradali - : I reati contestati dalla Procura di Nuoro vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. Ad alcuni viene contestato anche il blocco stradale, resistenza a pubblico ...

Protesta latte - almeno 10 Pastori sardi indagati per blocchi stradali : Protesta latte, almeno 10 pastori sardi indagati per blocchi stradali I reati contestati dalla Procura di Nuoro vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. Ad alcuni viene contestato anche il blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale e il mancato preavviso per la ...

Pastori sardi sul piede di guerra - amministrative a rischio : Il ministro dell'Interno Salvini, oggi in Sardegna, esclude che la protesta possa mettere a repentaglio il voto amministrativo di domenica. La trattativa proseguirà con un tavolo tecnico la prossima ...

Pastori sardi sul piede di guerra - seggi a rischio : Il ministro dell'Interno Salvini, oggi in Sardegna, esclude che la protesta possa mettere a repentaglio il voto amministrativo di domenica. La trattativa proseguirà con un tavolo tecnico la prossima ...

In Cina il latte dei Pastori sardi - la Regione stanzia più di 2 milioni di euro per produrre l'alimento in polvere per neonati : Accordo con il Mise per la diversificazione del prodotto: così si scongiura l’eccessiva produzione di pecorino romano

Pastori sardi : 'Senza accordo bloccheremo i seggi' : Stefania Farina, allevatrice della Coldiretti, intervistata da Gaia Tortora a Omnibus, spiega cosa succederà se non si ragiungerà un accordo sul prezzo del latte. Alessandro Morelli, Lega,: '...

Pastori sardi : : Stefania Farina, allevatrice della Coldiretti, intervistata da Gaia Tortora a Omnibus, spiega cosa succederà se non si ragiungerà un accordo sul prezzo del latte. Alessandro Morelli, Lega,: '...

I Pastori sardi oggi - un ritorno agli anni Settanta : Mi guardo dalle inclinazioni reduciste, ma in questi giorni ricordo con un certo affetto i due versi della canzone di allora: “Siamo operai, compagni braccianti e gente dei quartieri / siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri!”

Latte - controproposta dei Pastori sardi : acconto a 80 centesimi - poi 1 euro a regime : Continua la protesta dei pastori sardi nonostante l'approvazione della controproposta degli allevatori ovini approvata ieri a Tramatza, Oristano, che sarà presentata al tavolo del Governo in programma ...