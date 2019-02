Parma-Napoli 0-4 | poker e contestazione a De Laurentiis

Il Napoli travolge il Parma : poker per tornare a -13 dalla Juventus : Il Napoli cala il poker al Tardini e prova a lanciare un avvertimento alla Juventus. Gli azzurri sbrigano la pratica Parma senza difficoltà, travolgendolo con Zielinski, Milik (doppietta) e Ounas in un match semplicemente dominato. Tre punti che consentono alla squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal

VIDEO Parma-Napoli 0-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Doppietta di Milik : Il Napoli chiude nella prima frazione la pratica Parma, vince per 0-4 in trasferta ed avvisa la Juventus, in vista del big match della prossima giornata di Serie A: i partenopei si riportano a -13 in classifica e domenica prossima potranno ulteriormente accorciare. Gli uomini di Ancelotti nel posticipo delle ore 18.00 si impongono grazie alle reti nel primo tempo di Zielinski al 19′ e di Milik al 36′, e nella ripresa dello stesso ...

Il Napoli dilaga e diventa egoista - come voleva Ancelotti : 4-0 al Parma : Il Napoli torna al gol, ne segna addirittura quattro. Il Napoli torna a vincere. Il Napoli torna a parlare polacco. E il Napoli diventa persino egoista. Che in attacco non guasta, come auspicato da Carlo Ancelotti l’altro giorno nell’intervista concessa al Napolista. Sono i quattro verdetti di Parma-Napoli, come i gol, partita che la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato nel primo tempo e controllato più o meno agevolmente nel ...

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...

Calcio : posticipo - Parma-Napoli 0-4 : 19.55 Il Napoli ritrova smalto offensivo a Parma imponendosi con un roboante 4-0. Al Tardini, padroni di casa subito alle corde, Napoli tambureggiante. Già al 18' Zielinski sblocca la partita con un destro morbido su assist di Hysaj. Ci provano Mertens e Callejon prima del raddoppio di Milik (36', punizione rasoterra sul salto della barriera). Nella ripresa Chiffi assegna un rigore al Parma (55'),ma col Var rettifica. Paratona di Meret su ...

Parma-Napoli : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale (0-4) : Parma-Napoli: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Parma-Napoli 90+2′ Fallo di Inglese su Malcuit sulla linea di centrocampo. Punizione già battuta dal Napoli. 90+1‘ Fallo di Mertens su Schiappacasse. Punizione dalla trequarti avversaria per il Parma che termina sul fondo. 90′ 4 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DALL’ARBITRO CHIFFI. 89′ Tiro ...

