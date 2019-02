Parcheggiatori abusivi | Lega Foligno | adesso basta

Napoli - via i Parcheggiatori abusivi dall'ospedale : ecco le guardie armate : ' Esprimo soddisfazione per la decisione del direttore dell'Asl Napoli 1 Verdoliva di istituire la vigilanza con guardie armate all'interno del parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco, liberandolo ...

Assisi - Parcheggiatori e ambulanti abusivi sanzionati dalla polizia : ... si trincia una mano mentre lavora: giovane rischia di perdere otto dita ← Nando dalla Chiesa a Perugia per presentare il suo libro 'Per fortuna faccio il prof' Sport e disabilità: al via anche ...

Napoli - maxi blitz contro i Parcheggiatori abusivi : 170 Daspo urbani : controlli mirati contro i parcheggiatori abusivi a Napoli: a metterli in atto la polizia di Stato in aree nei pressi delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime, le fermate degli autobus. Tali ...

Napoli - Polizia Municipale : controlli movida chiaia - taxi e Parcheggiatori abusivi : Durante i consueti controlli per la movida effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli , gli Agenti dell'Unita'Operativa chiaia in piazza Amedeo hanno sanzionato un locale con una multa di 5000 euro ...

Guerra ai Parcheggiatori abusivi - maxiblitz davanti agli ospedali : Blitz contro i parcheggiatori abusivi nelle aree ospedaliere della zona collinare di Napoli, dove la sosta illegale aumenta di circa il 10% in termini di presenze di auto soprattutto nei week end. L'...

Omicidio a Mergellina : 'Regna il caos tra Parcheggiatori abusivi e lavavetri' : Un cadavere a terra e tanta gente intorno a quel corpo senza vita pietosamente coperto da un lenzuolo bianco. Sono passati solo pochi minuti ma su via Caracciolo - già intasata dal traffico impazzito ...

Vicenza : stretta su Parcheggiatori abusivi e accattoni con agenti in borghese (2) : (AdnKronos) - Nel dettaglio, lunedì 7 gennaio, un extracomunitario nigeriano, già noto per precedenti analoghi, è stato sanzionato per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo in viale Rodolfi, in corrispondenza del parcheggio dell'ospedale. Inoltre, come previsto dal Decreto Sicurezza,

Vicenza : stretta su Parcheggiatori abusivi e accattoni con agenti in borghese : Vicenza, 9 giu. (AdnKronos) - stretta su parcheggiatori abusivi e accattoni da parte della polizia locale che, su input del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, ha attivato una serie di controlli in borghese anche attraverso la pattuglia antidegrado. “parcheggiatori abusivi e accattoni – dichiara il

Parcheggiatori abusivi - la Procura di Napoli contro le misure soft : Quando ha visto quel provvedimento, parliamo dell'obbligo di firma due volte al giorno , alle nove e alle diciotto, ha pensato subito a come conciliare le proprie attività. Ed è andato in crisi: come ...

Parcheggiatori abusivi - salta la linea dura : il Riesame cancella l'obbligo di dimora : È durato poco l'esilio degli otto Parcheggiatori abusivi napoletani. Appena un paio di settimane, lo stretto necessario per sostenere gli interrogatori dinanzi al gip e per presentarsi dinanzi al ...

Napoli - l?ospedale delle formiche : la pista dei Parcheggiatori abusivi : I casi di invasioni di formiche al San Giovanni Bosco? Si sono concentrati in maniera inedita ed eclatante in un arco di tempo successivo ad alcune azioni condotte l?estate scorsa dal manager...

Napoli - racket della sosta selvaggia : espulsi 8 Parcheggiatori abusivi. Incastrati dai video : Otto parcheggiatori abusivi sono stati allontanati dalla Campania al termine di un’indagine dei carabinieri coordinata dalla procura della repubblica di Napoli. Destinatari della misura cautelare del divieto di dimora emesso dal gip di Napoli, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione. Almeno 27 gli episodi accertati nella zona del centro storico del capoluogo campano. L’indagine nasce dalla ...