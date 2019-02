Pallavolo – Milano show | la Revivre Axopower asfalta Verona 3-0 GALLERY

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani bacchetta i suoi : “serve più lucidità per salire di livello” : coach Giani commenta in maniera critica e lucida la prestazione della Revivre Axopower contro Siena Virtualmente la Revivre Axopower Milano comanda la classifica del girone di ritorno del 74° campionato italiano di Superlega. Otto vittorie su otto, come mai non era riuscita a fare nella sua recente storia, ma soprattutto un filotto che consente alla compagine di coach Giani di innalzarsi in classifica e precedere, sempre in questa griglia ...

Pallavolo – Ottava vittoria consecutiva per la Revivre Axopower Milano : Siena ko 3-1 : Ottovolante Revivre Axopower Milano, battuta Siena per 3-1. Ottavo successo consecutivo per la Revivre Axopower che raggiunge Modena a quota 42 in classifica E sono otto! La Revivre Axopower Milano centra l’Ottava vittoria consecutiva nel girone di ritorno e si impone per 3-1 sull’Emma Villas Siena al termine di quasi due ore di gioco. È stata partita vera quella andata in scena nell’impianto varesotto, dove le due squadre hanno messo in ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano ospita Siena e punta all’ottavo sigillo in Superlega : Anticipo al PalaYamamay per la Revivre Axopower che ospita Siena: prima del match Clevenot premiato MVP del mese di gennaio Vigilia dell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato per la Revivre Axopower Milano che domani sera alle ore 20.30 ospiterà in anticipo l’Emma Villas Siena. Dopo 13 giorni dall’ultimo impegno ufficiale, sarà di nuovo tempo di Superlega per la formazione di coach Giani che cerca l’ottavo sigillo ...

Pallavolo : Milano al settimo cielo - la Revivre Axopower schianta Monza 3-0 : Pallavolo, la Revivre Axopower Milano ha vinto il derby lombardo per 3-0, Monza annichilita dai ragazzi di Andrea Giani È la Revivre Axopower Milano ad aggiudicarsi il derby lombardo della settima giornata di ritorno, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello che non lascia dubbi sui valori in campo! Secco 3-0 per i ragazzi di Andrea Giani che dominano per tutto il match (16-25, 21-25, 19-25 i parziali) e conquistano quei tre ...

Pallavolo – Dall’inferno al paradiso : Milano abbatte Sora al tie break in rimonta : Sotto 2-0, la Revivre Axopower Milano non si disunisce e centra il sesto successo consecutivo in campionato Dall’inferno al paradiso: è il percorso della Revivre Axopower Milano nel posticipo della sesta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. Vittoria al tie break per i ragazzi di Andrea Giani che subiscono la veemente partenza di Sora, capace di portarsi avanti sul 2-0, ma riescono a trovare il bandolo della ...

Pallavolo – Posticipo per la Revivre Axopower Milano : domani sera al PalaYamamay arriva Sora : Il match contro i ciociari chiude la sesta di Superlega. Coach Giani: “non dobbiamo abbassare il livello” Posticipo per la Revivre Axopower Milano che domani (ore 20.30), di fronte al proprio pubblico al PalaYamamay di Busto Arsizio, ospita la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora per il match che chiude la sesta giornata di ritorno del campionato italiano di Superlega Credem Banca. Confronto importante per la compagine lombarda che, con ...

Coppa Italia Pallavolo – Modena batte Milano e vola alle Final Four di Bologna : L’Azimut Leo Shoes Modena si impone per 3-1 nella sfida contro la Revivre Axopower Milano e accede alle Final Four di Coppa Italia Sono oltre 4200 gli spettatori gli spettatori al PalaPanini per la sfida che vale l’accesso alla Final Four di Coppa Italia tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Axopower Revivre Milano dell’ex gialloblù Andrea Giani. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande ...

Pallavolo – Coppa Italia : Milano in trasferta a Modena per un posto nelle Final Four : Coppa Italia, Milano a Modena per tentare l’impresa nei quarti. Gara ad eliminazione diretta per la Revivre Axopower: una vittoria significherebbe Final Four Vigilia dei quarti di Coppa Italia per la Revivre Axopower Milano che domani, nel catino del PalaPanini, affronterà l’Azimut Leo Shoes Modena (ore 20.30, diretta RaiSport) per giocarsi un posto nella Final Four del 09 e 10 febbraio. Partita da dentro o fuori per i ragazzi di Andrea ...

Pallavolo - la Powervolley Milano fa chiarezza : “nessun contatto con il Modena per Zaytsev” : Il club lombardo ha smentito categoricamente l’interesse per il giocatore azzurro, in forza al Modena Volley In riferimento a quanto apparso questa mattina sulla testata “Il Giorno” rispetto alle dichiarazioni del presidente Lucio Fusaro sull’interessamento da parte della Powervolley Milano per l’atleta Ivan Zaytsev, riprese anche da altre testate giornalistiche, la società intende precisare e sottolineare che non c’è stato nessun ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano soffre ma torna da Latina con tre punti : Revivre Axopower Milano vittoriosa in quel di Latina, la squadra di coach Giani torna dalla trasferta laziale con tre punti Tanto sudata quanto preziosa la vittoria che la Revivre Axopower Milano riporta a casa dopo la trasferta di Latina contro i padroni di casa della Top Volley. Nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina la formazione di coach Giani riesce ad ottenere il bottino pieno dei tre punti al termine di un confronto ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Revivre Axopower Milano in trasferta a Latina - obiettivo vittoria per i lombardi : La formazione lombarda fa visita alla Top Volley Latina con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio Tornare a casa da Latina con tre punti nella calza della befana: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida contro la Top Volley valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega. Domani, alle ore 18.00, nel giorno dell’Epifania, in terra pontina ...

Pallavolo – Botto di fine anno : la Revivre Axopower Milano vince 1-3 a Padova : Ultima gara del 2018 per la Revivre Axopower Milano: 3 punti importantissimi per la classifica. Esordio in Superlega per Gironi Padova – Si chiude con il Botto il 2018 della Revivre Axopower Milano. Alla Kioene Arena di Padova la formazione di Andrea Giani trova una preziosissima vittoria per 3-1 contro la formazione di casa e mette in cassaforte il quinto posto in classifica, toccando quota 26 punti. Prestazione determinata per la ...