Pallavolo – Che spettacolo al PalaPanini | l’Azimut Leo Shoes Modena manda ko Vibo 3-1

Pallavolo – Julio Velasco risponde alle critiche : “ecco cosa mi stupisce” : Julio Velasco risponde alle critiche dopo gli ultimi risultati del Modena Volley Si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza del Coach di Modena Volley, Julio Velasco:”Sono veramente stupito dal clamore e dalla risonanza che hanno avuto gli ultimi risultati, siamo stati sfortunati col calendario, soprattutto mi dispiace che nessuno sottolinei i problemi che abbiamo avuto ma ci si limita a fare dei ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani bacchetta i suoi : “serve più lucidità per salire di livello” : coach Giani commenta in maniera critica e lucida la prestazione della Revivre Axopower contro Siena Virtualmente la Revivre Axopower Milano comanda la classifica del girone di ritorno del 74° campionato italiano di Superlega. Otto vittorie su otto, come mai non era riuscita a fare nella sua recente storia, ma soprattutto un filotto che consente alla compagine di coach Giani di innalzarsi in classifica e precedere, sempre in questa griglia ...

Champions League Pallavolo – Modena - coach Velasco carica i suoi : “fare meglio che in Coppa Italia. Giochiamo per migliorarci” : Delicata sfida di Champions League per Modena al cospetto di Civitanova: coach Velasco non dà peso all’assenza di Christenson e spinge i suoi a migliorare la brutta prova offerta in Coppa Italia Si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match di CEV Volleyball Champions League che domani vedrà scendere in campo Modena Volley e Cucine Lube Civitanova per il 5° round ...

Pallavolo – CEV Champions League : che cuore per l’Imoco - le pantere vincono in rimonta sullo Schwerin : Sotto 0-2 con lo Schwerin, le pantere ribaltano la partita vincendo 3-2 nella quarta giornata della CEV Champions League Non era una partita facile sulla carta per l’Imoco Volley Conegliano, e così è stata. Le pantere, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con Novara, davanti al sempre presente pubblico amico del PalaVerde di Villorba, avevano di fronte le tedesche dell’ SSC Palmberg Schwerin, che proprio ...

Pallavolo - le Nazionali giocheranno due tornei di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo : Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma per le Nazionali italiane di Pallavolo di Davide Mazzanti e Blengini La Fivb ha assegnato alla Fipav l’organizzazione di due dei dodici tornei di Qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance per accedere ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile in programma a Catania dal 2 al 4 agosto quando le vicecampionesse mondiali di ...

Pallavolo - Rado Stoytchev passa al contrattacco e querela 14 suoi ex giocatori di Modena Volley : Volano gli stracci, ancora una volta, tra Modena Volley ed il suo ex allenatore Rado Stoytchev. Il coach bulgaro, infatti, ha deciso di querelare per diffamazione tutti i giocatori del roster gialloblù della scorsa annata. Una bomba che va a deflagrare dopo mesi di scontri che hanno preso il via ad aprile 2018 dopo l’eliminazione nella semifinale Scudetto contro Civitanova e l’addio di Ervin N’gapeth in direzione Russia. Come ...

Calcio - l'ipotesi di Gravina : la VAR diventerà come il video check della Pallavolo : Il campionato italiano è ripartito dopo la lunghissima sosta invernale e, come da copione, sono riesplose le polemiche sul Var. Anzi, per la precisione questa volta le polemiche sono state per l'utilizzo parsimonioso della tecnologia, che secondo gli addetti ai lavori avrebbe dovuto essere usata in diversi episodi. Il protocollo attuale dà un'ampissima discrezionalità sull'uso del VAR al direttore di gara, che ne ha sempre l'ultima parola ...

Pallavolo - Banca Valsabbina superata in amichevole contro Bergamo : le orobiche si impongono 4-0 : Una Valsabbina carica di pesi cede nettamente alle orobiche. Mazzola regala ampie rotazioni di tutta la rosa, che alterna cose buone a passaggi da rivedere Finisce con un tondo, quasi troppo, 4-0 per le padrone di casa lo scrimmage al PalaAgnelli di Bergamo. Brescia schiera il sestetto con Di Iulio al palleggio opposta a Nicoletti, Washington e Veglia al centro, Pietersen e Rivero in banda, Parlangeli libero. Villani rimane a casa per ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Pallavolo - Serie A1 Maschile - Velasco bacchetta il Modena : 'sono arrabbiato con i miei ragazzi' : L'allenatore della formazione emiliana ha parlato in vista del match di domenica contro Castellana Si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del match di domenica con Castellana del ...