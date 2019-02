Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano vince ancora - pari tra Conversano e Pressano : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano maschile, e ancora un capolista solitaria, che risponde al nome di Bolzano, capace di sconfiggere 30-25 il Brixen nel derby altoatesino, con Conversano e Pressano che impattano sul 25-25 nel big match del Pala San Giacomo. Cade invece il Cassano Magnago, che nonostante le 6 reti di Alessio Moretti esce sconfitto dal PalaSavena di Bologna per 26-25, con 7 reti del capitano Sebastiano Garau, ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Brixen cade ancora - tutto facile per Salerno : Quindicesima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile 2019, che ci ha lasciato molte emozioni, molte reti, ed una certezza: per il Brixen la crisi è seria. Le altoatesine non solo non riescono a vincere, ma precipitano addirittura sul piano del gioco, abbandonando di fatto la lotta al secondo posto, a seguito del 24-17 subito in casa della Mechanic System Oderzo, nonostante le 11 reti di Giada Babbo. tutto facile invece per la Jomi ...

Pallamano - Serie A 2019 : Merano ferma Bolzano - vincono Pressano e Conversano : Giornata numero 18 per la Serie A di Pallamano maschile, che vede subito una sorpresa, rappresentata dal pareggio del Bolzano, che resta in testa alla classifica, nonostante il pirotecnico pareggio per 21-21 contro il Merano, mentre si avvicina pericolosamente il Pressano, giustiziere 25-20 del Cingoli. Due punti anche per il Conversano, capace di piegare 34-29 la Ego Siena, cui non bastano le 13 reti di Jacob Nelson, con il Cassano Magnago che ...

Pallamano femminile - Serie A 2019 : Salerno sconfigge Cassano Magnago - pari per il Brixen : La Serie A di Pallamano femminile è sempre più nel segno della Jomi Salerno, che resta al primo posto in classifica, superando il Cassano Magnago per 30-20, mentre la Mechanic System Oderzo regge il passo e piega in trasferta il Flavioni Civitavecchia per 22-16, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, restando in seconda piazza. Chi perde terreno è invece il Brixen, che nonostante i sette centri di Giada Babbo impatta 23-23 contro la Venplast ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano passa col brivido a Gaeta - bene Fasano - Conversano e Pressano : La 17esima giornata della Serie A di Pallamano maschile ci ha lasciato come al solito molto spettacolo e molte emozioni, ma anche la consapevolezza che per i play-off sarà una battaglia tra cinque squadre, per solamente quattro posti disponibili, ma andiamo con ordine. Iniziamo il nostro recap dalla vetta della classifica, e quindi dal Bolzano, che suda le famigerate sette camicie in casa della Mfoods Carburex Gaeta, riuscendo ad avere la meglio ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : tornano a vincere Brixen e Oderzo - tutto facile per Salerno : Tredicesima giornata di gare della Serie A di Pallamano femminile, che vede confermarsi al vertice la Jomi Salerno, capace di sconfiggere 25-20 il Casalgrande Padana, grazie alle 6 reti della mancina Suleiky Gomez, trascinatrice delle campane, mentre alle emiliane non bastano i 7 gol di Ilenia Furlanetto. Dietro vince la Mechanic System Oderzo, che piega 29-17 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara, con il Brixen di Giada Babbo che riscatta ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano supera la Junior Fasano nel big match - cade ancora Cassano Magnago : Sedicesima giornata di gare nella regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto l’ennesimo successo di Bolzano, capace di sconfiggere per 27-22 la Junior Fasano nel big match di giornata, con il Pressano che riesce ad avere la meglio sul Fondi per 29-22, grazie alle 6 reti di Alessandro Dallago. In terza piazza troviamo invece il Conversano, che nello scontro diretto si impone 29-27 sul Cassano Magnago, cui non bastano i ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano corsaro a Siena - Pressano vince e si porta in seconda piazza : Dopo il primo passo falso della stagione torna a sorridere il Bolzano, che nella 15a giornata della Serie A di Pallamano maschile sconfigge 36-20 la Ego Siena al PalaEstra, grazie alle 6 reti del tandem Dean Turkovic-Mario Sporcic, allungando sulle inseguitici, con il Pressano che supera 26-25 il Cassano Magnago nello scontro diretto e diventa secondo. Successo prezioso per il Conversano, protagonista al Pala San Giacomo sconfiggendo 32-21 il ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno supera Brixen e vola in testa - classifica cortissima : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile che ha visto disputarsi il big match tra Jomi Salerno e Brixen, con il recupero di Giada Babbo che non è servito alle altoatesine per evitare la sconfitta, e il conseguente passaggio di consegne in testa alla classifica. A Bressanone finisce infatti 20-18 in favore delle campane, trascinate dalla mancina Suleiky Gomez, capace di siglare 7 reti. In graduatoria si inserisce in seconda ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : prima sconfitta stagionale per Bolzano - in cinque per la lotta play-off : Dopo 14 giornate cade l’imbattibilità del Bolzano nella Serie A di Pallamano maschile, con la banda di Dvorsek che al Pala Gasteiner cede 32-25 al miglior Pressano della stagione, trascinato dall’accoppiata Dedovic-Bolognani, che con 8 reti spazzano via la capolista. In seconda piazza regge però il Cassano Magnago, che supera 26-22 Cingoli, grazie alle 9 reti di Alessio Moretti, mentre nel big match di giornata il Conversano piega ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen pareggia a Cassano Magnago e perde il primato solitario - bene Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, che ha visto disputarsi l’undicesimo turno, in cui il Brixen ha perso la vetta solitaria della classifica. Le altoatesine, prive di Giulia Dibona e Giada Babbo, hanno impattato infatti al Pala Tacca di Cassano Magnago per 23-23, fallendo allo scadere il tiro dai 7 metri decisivo, e venendo raggiunte in vetta dalla Jomi Salerno, giustiziera 28-15 del Flavioni Civitavecchia ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen al comando col brivido - vincono Salerno e Oderzo : Anche dopo la decima giornata è il Brixen a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A di Pallamano femminile, a seguito di uno scintillante 23-22 sul Casalgrande Padana. Le altoatesine, prive della stella Giada Babbo, giocano una partita molto coraggiosa, passando in svantaggio già nelle fasi iniziali, e completando la rimonta solamente sulla sirena. vincono invece le inseguitrici, con la Jomi Salerno che sconfigge in trasferta la ...

Pallamano - Serie A maschile : Bolzano vince il big match e resta imbattuta - definite le qualificate alla Coppa Italia : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile, che vede al comando ancora imbattuto il Bolzano, capace di vincere per 34-27 il big match contro il Conversano, grazie alle 6 reti di Dean Turkovic, mentre il Pressano espugna il PalaSavena, sconfiggendo il Bologna per 28-22. Le otto reti del terzino Bozidar Lekovic permettono al Trieste di piegare 27-22 il Cingoli al Chiarbola, con l’ultimo posto utile per la Coppa Italia che va ...