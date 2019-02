Padova | non risponde al telefono | fidanzato va a cercarla e la trova morta in incidente

Padova - la leucemia se lo porta via a 10 anni : il piccolo Luca non ce l'ha fatta : Un'orribile vicenda quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Padova. Vittima, purtroppo, un bambino di appena dieci anni. Il piccolo Luca infatti, si è spento all'interno dell'ospedale di Padova a causa della leucemia che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante la battaglia cominciata a giugno e contro la quale ha combattuto con tutta la sua forza. Secondo quanto si apprende da diverse testate infatti, negli ...

Padova - muore a 10 anni per tumore - la madre : 'Non voglio le esequie - ho perso la fede' : Si è dovuta arrendere al suo terribile tumore a soli dieci anni, ma non prima di passare i suoi ultimi undici mesi di vita totalmente in agonia, passando giornate di sofferenze e di atroci dolori. Questa è stata la vita della piccola Iolanda Deda, di Padova, che nei giorni scorsi si è spenta in un letto d'ospedale. Il terribile male alla testa che l'affiggeva da marzo scorso, infatti, alla fine ha avuto la meglio su di lei. Adesso, secondo ...

Padova - il padre cerca di svegliarlo ma lui non risponde : David è morto a 16 anni nel sonno : Lutto a Padova e nel mondo dell'atletica giovanile per la morte di David Cittarella, 16 anni: a scoprire il suo corpo senza vita è stato il padre, che voleva svegliarlo per andare a scuola. Forse un malore la causa del decesso, avvenuto nel sonno: "Una di quelle notizie che non vorresti mai comunicare".Continua a leggere

Serie B Padova - Bisoli : «Con il Foggia non sarà l'ultima spiaggia» : Padova - Queste le parole del tecnico del Padova, Pierpaolo Bisoli , alla vigilia della prossima gara contro il Foggia : 'Non è una partita fondamentale o un'ultima spiaggia. È una partita ...

Padova. «Allo straniero che non versa i contributi non va negato il permesso di soggiorno» : archivio, Il caso Il caso riguarda una donna di origini africane che vive nel nostro Paese da ormai dieci anni e lavora, con regolare partita Iva, come interprete. Tra i suoi clienti, figurerebbe ...

Padova - la passeggera si lamenta per la guida. L’autista sbrocca : “Io razzista? Non rompere. Andate a casa vostra” : Una scena ripresa all’interno di un bus di Padova. L’autista viene richiamato da una passeggera che si lamenta per un azzardo alla guida, lui se la prende e inizia un aspro confronto con la donna, una straniera, che gli dà anche del “razzista“. “Non sono razzista, ne ho i coglioni pieni di voi, Andate a casa vostra, non rompere i coglioni alla gente che lavora” e una sfilza di bestemmie. Poi viene redarguito ...

Shoah : sindaco Padova - anche per migranti non possiamo girare testa dall'altra parte : Padova, 25 gen. (AdnKronos) - "Al di là delle semplificazioni giornalistiche, il mio ragionamento era chiaro e non si presta a polemiche. Non ho detto che è in corso un nuovo Olocausto ma che quando togliamo identità agli esseri umani, quando le persone diventano numeri, allora bisogna dire che siam

Louati trascinatore. A Sora non basta Petkovic : Padova a due volti - ma il tie break premia la Kioene : La cronaca Il primo break è della Kioene, che con Volpato si porta sull'8-6. Con il turno al servizio di Travica, Padova aumenta il divario grazie al triplo ace del capitano patavino , 13-7, . I ...

Padova - si sottopone a una biopsia ma non si risveglia più : Elisabetta muore a 50 anni : Si sottopone a una ?normale? biopsia, un intervento di routine, e non si risveglia più. Ha destato sconcerto anche a Olmo di Martellago - dov?era nata e ha abitato per tanti...

Padova - si sottopone a biopsia ma non si risveglia dall’anestesia : Elisabetta muore a 50 anni : Elisabetta Pelosin è morta a 50 anni per una complicanza sopraggiunta nel corso di un test di routine. Aveva notato un sospetto rigonfiamento all'altezza della coscia e per questo si era sottoposta ad una biopsia dalla quale non si è più risvegliata. Il sindaco di Sandono di Massanzago: "Una tragedia che sconvolge tutti".Continua a leggere

19enne con la meningite - non rischia la vita/ Profilassi per 20 persone tra Padova e Venezia : Padova, studentessa ricoverata per meningite: paura contagio. Allarme per chi frequenta le aule studio visitate dalla 19enne, 20 sottoposti a Profilassi.

Padova - 19enne in terapia intensiva per meningite. Non è in pericolo di vita. In venti sottoposti a profilassi : Una studentessa universitaria di 19 anni è ricoverata in terapia intensiva a Padova per meningite, ma non è in pericolo di vita e sta lentamente migliorando. Ora l’attenzione si sposta sui contatti avvenuti di recente: venti persone sono state rintracciate e sottoposte a profilassi. La ragazza, residente a Lagnasco (Cuneo) ma iscritta all’università di Padova, è risultata positiva alla neisseria meningitidis, meningite da ...

Serie B - al Padova non basta Clemenza : 1-1 con il Livorno : Livorno-Padova 1-1: NUMERO E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie B Serie B Livorno Padova Diamanti Clemenza Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Natale : a Padova salta il blocco del traffico - nonostante lo smog (2) : (AdnKronos) - "Dopo le festività promuoverò un’azione nei confronti dei colleghi sindaci dei comuni capoluogo e del Presidente Zaia perché sia messa la parola fine a questo can can di ambiguità dove parlano più i comunicati stampa che gli atti amministrativi chiari e precisi", annuncia. "La qualità