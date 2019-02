Oscar 2019 | tutto su «Green Book» | il film rivelazione con Viggo Mortensen

Oscar 2019 : Viggo Mortensen - oltre ad Aragorn c’è (molto) di più : 28 giorni (2000)Il Signore degli Anelli (2001)The Road (2009)A dangerous method (2011)Captain Fantastic (2016)Green Book (2018) Pensiamo tutti che Viggo Mortensen sia nato insieme ad Aragorn, il personaggio del Signore degli Anelli che gli è valso la fama internazionale e un esercito di fan adoranti. Peccato che l’attore, un’infanzia vissuta fra New York e Copenaghen, di film prima della Terra di Mezzo ne abbia girati più di trenta. ...

Gli Oscar 2019 in streaming e in tv. La diretta : Tra poche ore comincerà la 91esima cerimonia dei premi più importanti del cinema: lo show degli Oscar 2019 si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Per tutti gli appassionati che vogliono assistere alla notte degli Oscar per scoprire i vincitori e vedere le performance musicali, tra cui quella dei Queen, ci sono varie possibilità di seguire la diretta. Oscar 2019, lo streaming Visto ...

Oscar 2019 : la cerimonia in diretta TV e in streaming : Per insonni, gente con il lunedì mattina libero, ferventi cinefili o presone con ingenti scorte di caffè

Oscar 2019. Per «Green Book» miglior film poche - ma grandi - speranze : Green Book ha emozionato mezzo mondo con una storia di amicizia vera. Quella che nasce quando Tony Vallelonga (Viggo Mortensen), padre di famiglia, nel 1962 accetta di fare l’autista al pianista di colore Don Shirley (Mahershala Ali) per il suo tour nel Sud degli States. Un viaggio che si scoprirà catartico per entrambi. All’inizio i due non si sopportano (l’uno è l’opposto dell’altro), ma nel corso ...

Oscar 2019 - come seguire la notte dell’Academy in tv : cerimonia visibile anche in chiaro : Ormai manca poco. La notte degli Oscar sta partire e per andare in onda. Per chi si prepara ad assistere alla cerimonia di premiazione dell’Academy in Italia c’è Sky che in esclusiva trasmetta la lunga diretta a partire dalle 22.50, con i collegamenti dal red carpet. La consegna dei premi vera e propria inizierà intorno alle 2.00, e si potrà seguire anche su Sky Uno. La premiazione sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire ...

Oscar 2019 : tutto su Lady Gaga - la popstar che si è fatta diva : Sin City - Una donna per cui uccidere (2014)American Horror Story: Hotel (2015)A Star is Born (2018)Lady Gaga: i ruoli più belliLady Gaga: i ruoli più belliPer molte popstar il cinema è una montagna russa da cui scendere dopo un giro di prova, contente di averci provato. Per altre è, invece, un lasciapassare per molti più giri, molte più avventure. È stato il caso di cantanti come Barbra Streisand e Cher che, dopo aver scalato le classifiche di ...

Oscar 2019 - il miglior film sarà Roma al 99% : Arrivare alla cerimonia delle cerimonie con l2019;idea che i giochi ormai siano fatti, è sempre un po2019; noioso. Manca il brivido, manca la sorpresa. Però se Roma trionfasse, come tutti i segni indicano, sarebbe una bella cosa. E non solo per Alfonso Cuaron. Roma, perché (ci) piace Partendo dalla trama, Roma racconta la storia di una domestica sedotta e abbandonata che lavora nella casa di una donna presto altrettanto ...

Oscar 2019 : i nostri pronostici : Manca ormai pochissimo alla Notte degli Oscar 2019 incoronerà presto i vincitori della 91esima edizione degli Academy Awards (qui tutte le nomination). Di seguito, i pronostici della redazione di i-FILMSonline per quanto riguarda le categorie di miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura, miglior sceneggiatura non ...

Oscar 2019 : tutto su «Roma» - il capolavoro di Alfonso Cuarón : Roma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónRoma: il film di Alfonso CuarónIl pavimento bianco, di una pietra diamante che viene lavata per tirare via lo sporco, le brutture di una vita borghese e di una politica spietata. La prima scena di ...

Oscar 2019 : tutto su Christian Bale - l’attore trasformista : American Psycho (2000)L'uomo senza sonno (2004)Il cavaliere oscuro (2008)The Prestige (2006)The Fighter (2010)American Hustle (2013)Vice (2018)Se è vero che certi ruoli ti si cuciono addosso per non sfilartisi più, questo non vale per Christian Bale. Nella sua lunga carriera è riuscito a vestire i panni di tantissimi personaggi senza che nessuno gli restasse appiccicato una volta dismessi. Neanche Batman, una di quelle maschere che difficilmente ...

Oscar 2019 in tv : diretta su su Tv8 - Sky Uno e Sky Cinema : Tutto è pronto per seguire in diretta la cerimonia di premiazione per l'edizione numero 91 degli Academy Awards. Sky seguirà in esclusiva passo passo le fasi salienti precedenti all'apertura della serata che sarà seguita da Francesco Castelnuovo che accompagnerà gli spettatori, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e a tanti ospiti.Per la lunga notte saranno presenti la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, ...