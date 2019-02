Oroscopo marzo 2019 di Branko | le previsioni del mese prossimo

Oroscopo dal 4 al 10 marzo : Gemelli in amore - Capricorno impegnato : La settimana si presenterà molto soddisfacente per Pesci, Gemelli e Bilancia dal punto di vista lavorativo, ma ci saranno anche delle giornate "no", soprattutto per Ariete, Acquario e Cancro. Di seguito le previsioni settimanali per tutti i segni dello zodiaco. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: le recenti delusioni influiranno al punto da non fidarvi più di nessuno o, comunque, di poche persone. Nel corso della settimana correrete il rischio ...

Oroscopo 2-3 marzo : novità in amore per l'Acquario - Sagittario frenetico : Nel prossimo fine settimana del 2 e 3 marzo, troveremo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. La Luna che farà la spola dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Mercurio, Sole e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Ariete nervoso Ariete: gli influssi contrastanti del fine settimana faranno emergere il lato bellicoso del ...

Oroscopo 3 marzo per i dodici segni : Toro pigro - Bilancia solitario : La domenica potrebbe essere occasione di relax per molti segni dello zodiaco, ma ricordate che comunque ci sarà parecchio da fare per il Cancro e il Sagittario. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti segni dello zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete esaurito tutte le energie e forse sarà proprio un collega, con cui avevate avuto qualche diverbio, ad essere una buona spalla per ascoltare i vostri problemi. Siete ...

Oroscopo 2 marzo : Pesci solitario - Gemelli in rialzo - Ariete instabile : Questo sabato non tutti i segni brilleranno come dovrebbero. I Pesci avranno ancora del malumore residuo che riusciranno a smaltire soltanto stando da soli, mentre l'Ariete al momento non sarà in grado di stabilire cosa gli vada bene e cosa no. Meglio la Bilancia e il Gemelli, che stanno trovando un equilibrio anche se dovrebbero essere attenti alle loro finanze. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete del nervosismo a minare la ...

L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : emozioni per Vergine - Leone combattivo : L'ultima settimana di febbraio sarà molto positiva per il Cancro, mentre il Sagittario dovrà affrontare alcuni ostacoli. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: per quanto riguarda l'amore, potrete ritrovare un pò di serenità all'interno della coppia. Le tensioni vissute durante la scorsa settimana saranno solo un vecchio ricordo. Luna vi sarà favorevole soprattutto ...

Branko : previsioni Oroscopo della settimana 25 febbraio-1 marzo : oroscopo settimanale di Branko: previsioni dello zodiaco dal 25 febbraio all’1 marzo 2019 L’ultima settimana di febbraio è ormai alle porte, perciò riveliamo le previsioni dell’oroscopo di Branko da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo, tratte dal libro nel quale il re delle stelle ha svelato lo zodiaco di tutto il 2019 (uscito qualche tempo fa in tutte le librerie): noi in questo articolo ci limitiamo, ovviamente, a riprendere ...

Oroscopo 6 marzo - giorno duro per Ariete e Scorpione : Mercoledì 6 marzo sarà una giornata nella quale, come sempre, ci saranno sia alti che bassi per i nati sotto i vari segni zodiacali. Vediamo ora le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci. Ariete, Toro e Gemelli Ariete: alcuni potrebbero vivere una mattinata decisamente difficile, ricevendo una comunicazione inattesa che li getterà nello sconforto. Nelle ore successive bisognerà recuperare lucidità per trovare ...

L'Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : soddisfazioni lavorative per Cancro : Arriva L'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Molti segni riceveranno delle liete notizie sul piano lavorativo e sentimentale. Qualcuno riceverà delle entrate sostanziose, altri progetteranno un viaggio. Vediamo subito cosa aspettarsi nei prossimi giorni della settimana attraverso le previsioni degli astri. Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: ...

L'Oroscopo della settimana dal 25 febbraio al 3 marzo : pagelle - Acquario 'voto dieci' : Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale: in primo piano L'oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2019. Pronti a scoprire come saranno le stelle dei prossimi sette giorni in calendario? Bene, per voi lettori le pagelle con le stelline quotidiane, le previsioni per i sei segni rappresentanti la seconda parte dello zodiaco e la classifica settimanale completa segno per segno. Iniziamo come consuetudine a mettere in chiaro quali saranno ...

Oroscopo del 5 marzo : guadagni per il Cancro - problemi economici per i Gemelli : Per quanto riguarda l'Oroscopo del 5 marzo, i nati sotto il segno dell'Ariete dovranno porre molta attenzione a spese costose che paradossalmente potrebbero portare pochi vantaggi agli interessati. Una ripresa rapida è assicurata a chi è convalescente. Per quel che concerne il Toro, per l'Oroscopo non sarà fortunata la giornata del 5 marzo, soprattutto per chi avrà intenzione di tentare nuovi approcci o corteggiamenti veri e propri. I ...

Oroscopo 1 marzo : Acquario indifferente - dubbi per Ariete : Il primo giorno di marzo per diversi segni dello zodiaco potrebbe essere colmo di passione, ma anche di dubbi e perplessità verso il partner. Molti però avranno occasione di fare degli strappi alla regola con gite e notti di passione, ma anche del tempo per riflettere. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete arrivati ad un punto in cui i dubbi nei confronti del partner ...

Oroscopo 1° marzo : Capricorno battagliero - Pesci ingenui in amore : Nella giornata di venerdì 1° marzo 2019 troviamo Plutone, Saturno e Luna in Capricorno, mentre Venere si trova in Acquario e Giove in Sagittario. Ci sono poi Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci, Urano in Ariete e Marte in Toro, mentre il Nodo Lunare si trova in Cancro nella decima casa. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni....Continua a leggere

Oroscopo del 4 marzo : giornata no per Ariete - Toro e Scorpione : Il 4 marzo i nati sotto il segno dell'Ariete vivranno una giornata contraddittoria, con una mattinata piena di promesse non mantenute e una serata davvero deludente, nonostante le vostre aspettative elevate. Meglio rifugiarsi negli affetti familiari. Per quanto concerne il Toro, il 4 marzo sarà una giornata da dimenticare, estremamente negativa sotto diversi punti di vista, non ultimo quello sentimentale. I Gemelli invece secondo l'Oroscopo ...

Oroscopo del 3 marzo : dieta per il Leone - diffidenza per la Vergine : Il 3 marzo 2019 sarà una giornata particolarmente fortunata per le persone nate sotto il segno dell'Ariete, che avranno la possibilità di un rigenerante recupero psicofisico, agevolato dalle stelle. Per quanto riguarda i nativi del Toro, la giornata del 3 sarà felice per le donne del segno, in particolare per quelle con ascendente Vergine e potrebbero incontrare una persona veramente speciale, che farà battere il loro cuore. Buone nuove ...