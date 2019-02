Ora o Mai Più | Rettore vs Milani | «Non sai cantare Stai usurpando il posto di altri»

davidemaggio

(Di domenica 24 febbraio 2019) Amadeus e DonatellaNuovo atto dell’eterno duello tra Donatellae Donatella. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me,non ne vuole sapere:“Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”.Laribadisce il concetto:“Ti ho chiesto scusa per quello in più che ho detto e che non avrei voluto dire, sono stata male per questo. La sostanza però c’è. Continuo a dire: mi rimane difficilele tue canzoni”.I maestri, visto l’andazzo della discussione, non ne possono più della stessa diatriba da settimane. In primis Ornella Vanoni:“Anch’io la trovo una follia. Sembra Uomini e ...