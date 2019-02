OPPO potrebbe lanciare un telefono pieghevole con fotocamera a scomparsa

Chili di trOPPO e grasso sulla pancia? Attenzione perché potrebbero causare danni al cervello : Essere in sovrappeso, e in particolare i Chili di troppo accumulati sulla pancia, potrebbero portare ad un restringimento del volume del cervello. A rivelarlo è uno studio condotto da Mark Hamer, della Loughborough University nel Regno Unito. Pubblicato sulla rivista Neurology, lo studio ha preso in esame 9.652 individui di età media 55 anni, di cui il 19% obesi. Oltre all’obesità (calcolata in base all’indice di massa corporea di ...