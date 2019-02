Nuovi clan per The Division 2 | Ubisoft ci spiega come funzionano

optimaitalia

: Nuovi clan per #TheDivision2, @Ubisoft ci spiega come funzionano - OptiMagazine : Nuovi clan per #TheDivision2, @Ubisoft ci spiega come funzionano - GianlucaOdinson : The Division 2: gli sviluppatori spiegano come funzioneranno i nuovi Clan -

(Di domenica 24 febbraio 2019)Scatterà il prossimo 15 marzo l'appuntamento con The2. PlayStation 4, Xbox One e PC accoglieranno il secondo capitolo della saga nata nelle fucine di Massive Entertainment, ora sussidiaria svedese di. Un secondo capitolo più "grande, grosso e cattivo", che arriva a quasi tre anni dal capostipite e che, giocoforza, andrà a migliorarne praticamente ogni aspetto. Ancora una volta ci troveremo trascinati in uno sparatutto in terza persona free roaming, in cui è fondamentale il gioco di squadra online e l'affiatamento tra i diversi componenti del team.In attesa che siano attivati i server della già annunciata fase di Beta Pubblica di The2, i ragazzi di Massive hanno allora snocciolato qualche novità e dettaglio proprio focalizzato sulla collaborazione e in particolare sul funzionamento dei. Gli sviluppatori specificano che la finalità ultima dei ...