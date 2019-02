Nuova avventura per Del Piero | l’ex Juve rivela | “ho acquistato un club di Los Angeles”

The Lego Movie 2 : una Nuova avventura - recensione : Nuove emozionanti avventure attendono Emmet, il mite omino qualunque, il cittadino modello convinto che, adeguandosi passo passo alle direttive del Sistema, conseguirà la sua felicità ricambiato con una benevolenza direttamente proporzionale al suo impegno. Ma il suo prossimo reagisce con altrettanto entusiasmo sincero? O non sarà che a essere troppo buoni ci si rimette e si passa per essere un po' tonti? Lo ritroviamo con precisione alla fine ...

Palermo-New York in gommone attraverso i ghiacci del Nord Europa. La Nuova avventura di Sergio Davì : L'impresa è infatti patrocinata dalla Regione Sicilia, attraverso l'assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo. Per la prima volta Davì non avrà con sé un vero e proprio equipaggio. Il gommonauta ...

Alle 13 in diretta con Metro Exodus e la Nuova avventura di Artyom : La giornata delle dirette di Eurogamer.it parte a brevissimo con una live davvero imperdibile che ci trasporta nella Russia post-apocalittica ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky. È tempo di dare un'occhiata da vicino all'atteso Metro Exodus.Dopo averne parlato in dettaglio nella nostra recensione, abbiamo deciso di mostrarvi ancora una volta il gioco dopo il suo debutto su PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One. Questo terzo capitolo del ...

F1 - Nuova avventura per Rob Smedley : l’ex Williams sarà il nuovo consulente tecnico del circus : L’ex Ferrari e Williams ricoprirà un incarico importante nella massima serie a ruote scoperte, collaborando a stretto contatto con tutti i team Terminata alla fine dello scorso anno l’avventura con la Williams, Rob Smedley è pronto ad iniziarne una nuova e completamente diversa. L’ex ingegnere di pista di Felipe Massa infatti sarà il nuovo consulente tecnico della Formula 1, accettando la proposta della Formula One Group ...

MotoGp – Una Nuova avventura per Morbidelli e Quartararo : i piloti Petronas alla 8 Ore Sepang : Fabio Quartararo e Franco Morbidelli alla 8 Ore di Sepang: la conferma arriva dal CEO del Sepang International Circuit Razali Manca sempre meno all’esordio stagionale di MotoGp: i piloti sono pronti per un’ultima sessione di test, in Qatar, prima del debutto proprio sul circuito di Losail per la prima appassionante gara, in programma il 10 marzo. Tante le novità per la nuova stagione di MotoGp, tra queste sicuramente il nuovo ...

La Nuova avventura di Flavio Montrucchio : condurrà Primo Appuntamento su Real Time : L'indiscrezione arriva da Novella 2000 e vorrebbe Flavio Montrucchio pronto ad approdare nella famiglia Discovery. Montrucchio sarà infatti il conduttore di Primo Appuntamento, tra i...

Asgard's Wrath è una Nuova avventura con elementi RPG in arrivo per Oculus Rift : Asgard's Wrath è il nuovissimo gioco annunciato dagli Oculus Studios e prodotto da Sanzaru Games. Ci si troverà a combattere come un mortale e a innalzarsi come un Dio, in un'avventura ispirata alla mitologia norrena e caratterizzata da molti elementi RPG. Arriverà su Oculus Rift nel corso del 2019.Dentro la sagaÈ il crepuscolo degli dei, con gli abitanti di Asgard consumati dai continui litigi. Voi vestirete i panni di un Dio, nato da ...

Calciomercato - Nuova avventura per Muntari : il ghanese ha accettato l’offerta dell’Albacete : L’ex giocatore di Inter e Milan ha firmato con l’Albacete, club di seconda divisione spagnola Sulley Muntari riparte dalla Segunda Division spagnola, accettando la proposta dell’Albacete. Il centrocampista ghanese ha firmato un contratto che scadrà al termine della stagione, che prevede un rinnovo automatico in caso di promozione in Liga. Dopo l’esperienza con il Deportivo di Seedorf, Muntari riparte dunque dalla ...

Genoa - Antonio Sanabria sbarca in Italia : “pronto alla Nuova avventura” : Genoa, Antonio Sanabria avrà l’arduo compito di sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan Inizia la nuova avventura col Genoa di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, scelto dal club ligure per sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa ed è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoblù. Sanabria arriva ...

Mauricio Pinilla è pronto per una Nuova avventura in Cile : La carriera di Mauricio Pinilla non si ferma; dopo una stagione alla U de Chile decide di continuare a giocare nel Coquimbo Unido, appena promosso nella massima serie Cilena. Calciomercato, Calciomercato estero, Mauricio Pinilla / Il club aurinegro, tornato quest’anno in primera divisiòn dopo oltre un decennio, ha annunciato l’altro giorno l’ingaggio dell’esperto attaccante Cileno.Mauricio Pinilla, dopo lunghi ...

Rivaldo in Marocco : Nuova avventura per il brasiliano : Nel 2002 vinse la Coppa del Mondo con il Brasile e si trasferì in Serie A , al Milan. Con i rossoneri il suo rendimento calò, 8 gol in 40 apparizioni, ma fu comunque determinante nella conquista ...

Atletica - Valeria Straneo : “Una Nuova avventura con Baldini - la prima maratona in primavera. Poi ai Mondiali…” : Valeria Straneo si appresta ad affrontare il 2019 con rinnovato entusiasmo, la primatista italiana di maratona ripartirà sotto la guida tecnica di Stefano Baldini e guarda con ottimismo ai Mondiali di Doha, senza abbandonare il sogno di disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020. La piemontese è tornata in gara lo scorso 2 dicembre, completando la 42 km di Valencia col tempo di 2h30:26, un ottimo riscontro visto che era reduce da due anni ...

Nuova avventura per il fratello di Pogba : ecco la destinazione : Futuro incerto in casa Pogba. Paul è tornato protagonista con lo United dopo l’esonero di Mourinho ma continuano a circolare voci su un ritorno di fiamma alla Juve. Il fratello Florentin invece sarà in prova per una settimana con l’Elche, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla compagine spagnola di Seconda Divisione. L’obiettivo del calciatore è quello di strappare un contratto per provare a dimostrare ...

Calciomercato - Nuova avventura per Constant : riparte dall'Iran : nuova avventura per Kevin Constant . L'ex laterale - tra le altre - del Milan, lascia la Svizzera e il Sion e si trasferisce in Iran. Giocherà infatti con la maglia del Tractor Sazi, squadra che ...