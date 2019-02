Notte degli Oscar 2019 in diretta | ecco le nomination Dove seguire la cerimonia

Los Angeles - stasera "Notte degli Oscar" : 9.01 stasera 91esima premiazione degli Oscar senza presentatore anche se l'Academy aveva scelto il comico Kevin Hart che, dopo l'annuncio,si scopre aver scritto nel 2009 battute omofobe.A annunciare i vincitori per le 4 categorie di attori saranno:Allison Janney,Frances McDormand,Sam Rockwell e Gary Roma. Pronostici:Roma,il semi-memoir in bianco e nero di Alfonso Cuaron, e La Favorita di Yorgos Lanthimos,10 candidature ciascuno. Poi Vice, ...

Notte degli Oscar : in corsa anche 'l'avianese' Amy Adams : Sarebbe bello sentire salutare con un ' mandi !' sul palco degli Oscar, a Los Angeles , seguito alla canonica frase '' the winner is... ''. Di friulani 'purosangue' in corsa per il premio 2019, che ...

Buona Notte degli Oscar a tutti : Impossibile o quasi azzeccare il pronostico su chi vincerà gli ambitissimi Academy award. Altrettanto impossibile sottrarsi al gioco di provare a indovinare, almeno nelle categorie principali Leggi

Prepararsi alla Notte degli Oscar leggendo Chandler : In Italia la cerimonia degli Oscar viene trasmessa a notte inoltrata, arrivare svegli è piuttosto complicato. Potrebbe allora risultare piacevole Prepararsi allo spettacolo leggendo un romanzo di Raymond Chandler, uno a scelta tra "Il grande sonno" e "Il lungo addio" (entrambi Feltrinelli, entrambi tradotti da Oreste Del Buono).Storie immortali, la prima trasposta sullo schermo nel 1946 da Howard Hawks, con Humphrey Bogart e una Lauren ...

Yalitza Aparicio e Marina de Tavira - da Roma alla Notte degli Oscar : Le favole esistono e lo dimostra la storia di Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, prima praticamente sconosciute e ora candidate agli Oscar. Questo grazie ad Alfonso Cuaron, che con il film Roma è tornato ai tempi del neorealismo, non solo nello stile e nell'anima, ma anche nella scelta degli attori. Il regista messicano ha infatti voluto mettere davanti alla macchina da presa chi non aveva grande esperienza alle spalle, per poterne ...

