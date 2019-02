Non Mentire seconda puntata: trama e anticipazioni 24 febbraio 2019

cubemagazine

: Momenti più belli durante questa #Isola: - clip con Barbara d'Urso - promo di Non Mentire con Maria De Filippi - promo di Ciao Darwin - trash_italiano : Momenti più belli durante questa #Isola: - clip con Barbara d'Urso - promo di Non Mentire con Maria De Filippi - promo di Ciao Darwin - Ettore_Rosato : Il governo continua a mentire su #Tav. Di Maio dice che 'non si è scavato neanche un centimetro”, nasconde la verit… - AnnaAscani : @aureliomancuso @mariolavia @marcocappa_ @bobogiac @maumartina @nzingaretti Falso. Non sarà un confronto. Saranno t… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) NON. Domenica 24torna in onda in prima serata su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATENon24La Procura ha deciso di non proseguire le indagini per le accuse di Laura contro Andrea Molinari. La testimonianza di Donato Ferraro sulla sua passata esperienza con la Nardini forse non è stata decisiva, ma non ha aiutato ad accreditare l’attendibilità di Laura. Malika, la ragazza di Luca Molinari, è in ospedale per un’emorragia e Laura è costretta a costretta a chiedere ad Andrea disul motivo del malessere. Andrea è indispettito da quella richiesta ma sa che una sua bugia eviterebbe problemi a Luca e alla ragazza, vista la rigidità del ...