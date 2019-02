Non Mentire | la serie di Canale5 è un remake fedele dell’inglese Liar Ecco come finisce

Non Mentire terza e ultima puntata : trama e anticipazioni 3 marzo 2019 : NON Mentire terza puntata. Domenica 3marzo 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata della fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguito trama e anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Non Mentire terza e ultima puntata: trama e anticipazioni 3 marzo 2019 Laura è decisa a fare giustizia su Andrea e spera nell’aiuto di Tommaso per farlo arrestare. Questi ...

Non Mentire seconda puntata : trama e anticipazioni 24 febbraio 2019 : NON Mentire seconda puntata. Domenica 24 febbraio 2019 torna in onda in prima serata su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Non Mentire seconda puntata: trama e anticipazioni 24 febbraio 2019 La Procura ha deciso di non proseguire le indagini per le accuse di Laura contro Andrea Molinari. La testimonianza ...

Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction Non mentire, di cui stasera 24 febbraio verrà trasmessa la seconda delle tre puntate previste di questa prima stagione. La serie tv che vede tra i suoi protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, ha conquistato l'affetto del pubblico di Canale 5, riuscendo a totalizzare al debutto una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori

Non Mentire : Buon esordio al 15 - 5 % - ma su Rai Uno avrebbe avuto di più? : Non Mentire, la nuova fiction in onda su Canale 5, ha vinto la serata con 3,5 milioni di spettatori Quanto avrebbe ottenuto “Non Mentire” in prima serata su Rai Uno? Il 15,5 % è un Buonissimo risultato ma non da considerarsi tra i migliori della storia della fiction italiana. Eppure, la serie tv ...

Non Mentire : trama e anticipazioni seconda puntata 24 febbraio : Non Mentire: trama e anticipazioni seconda puntata 24 febbraio trama seconda puntata Non Mentire su Canale 5 Non Mentire è la nuova fiction che va in onda da stasera, 17 febbraio, in prima serata su Canale 5. La serie tv, composta da sole tre puntate, vede come protagonisti la giovane attrice romana Greta Scarano e Alessandro Preziosi, ben noto al pubblico Mediaset. Scarano e Preziosi interpretano rispettivamente i ruoli di Laura e ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

Maurizio Costanzo bacchetta Pier Silvio : "Male la fiction - ma con Non Mentire ha invertito la rotta" : Canale 5, ultimamente, non è stata molto fortunata nella proposta di fiction, ma, con l' arrivo di Non Mentire, ancora in onda in questi giorni, ha collezionato un successo. Questa storia è scritta bene, ma principalmente è interpretata da due ottimi attori e cioè Alessandro Preziosi e Greta Scarano