Non Mentire | anticipazioni seconda puntata

Non Mentire / Anticipazioni del 24 febbraio 2019 : un testimone scottante contro Laura : Non MENTIRE, Anticipazioni del 24 febbraio 2019, in prima tv su Canale 5. Un testimone scredita Laura; Andrea dovrà accettare una richiesta della Nardini.

Non Mentire : trama e anticipazioni seconda puntata 24 febbraio : Non Mentire: trama e anticipazioni seconda puntata 24 febbraio trama seconda puntata Non Mentire su Canale 5 Non Mentire è la nuova fiction che va in onda da stasera, 17 febbraio, in prima serata su Canale 5. La serie tv, composta da sole tre puntate, vede come protagonisti la giovane attrice romana Greta Scarano e Alessandro Preziosi, ben noto al pubblico Mediaset. Scarano e Preziosi interpretano rispettivamente i ruoli di Laura e ...

'Non mentire' - spoiler del 24 febbraio : Andrea scagionato dalle accuse : Appuntamento con le anticipazioni del secondo episodio della fiction tv "Non mentire" che andrà in onda questa domenica 24 febbraio a partire dalle ore 21,20 su Canale 5, in cui vedremo gli sviluppi della vicenda legata allo stupro denunciato da Laura (Greta Marciano). Accusato della terribile violenza è l'affascinante chirurgo Andrea Molinari, il quale darà agli inquirenti una versione diversa dei fatti rispetto a quanto affermato dalla donna. ...

Maurizio Costanzo bacchetta Pier Silvio : "Male la fiction - ma con Non Mentire ha invertito la rotta" : Canale 5, ultimamente, non è stata molto fortunata nella proposta di fiction, ma, con l' arrivo di Non Mentire, ancora in onda in questi giorni, ha collezionato un successo. Questa storia è scritta bene, ma principalmente è interpretata da due ottimi attori e cioè Alessandro Preziosi e Greta Scarano

Non Mentire : trama e anticipazioni ultima puntata 3 marzo 2019 : Non Mentire: trama e anticipazioni ultima puntata 3 marzo 2019 Greta Scarano e Alessandro Preziosi sono i protagonisti della fiction Non Mentire, in onda su Canale 5. Domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo saranno trasmesse rispettivamente la seconda e l’ultima puntata. La serie ruota intorno ad un mistero, contraddistinto da due verità opposte e differenti l’una dall’altra. Ognuno dei due protagonisti racconta la ...

Anticipazioni Non Mentire - seconda puntata : Vanessa teme di perdere il bambino : Domenica, 24 febbraio, verrà trasmesso su Canale 5 il secondo appuntamento con la miniserie televisiva 'Non Mentire', che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. La prima puntata ha ottenuto un ottimo successo in fatti di ascolti, ricevendo riscontri positivi da parte della stessa critica. Gli spoiler del secondo episodio rivelano che la Procura prenderà la decisione di non dare prosieguo alle indagini riguardanti le accuse, rivolte da ...

Il video della prima puntata di Non Mentire finalmente disponibile su Mediaset Play : E alla fine Mediaset ha mantenuto la sua promessa e il video della prima puntata di Non Mentire finalmente è disponibile su Mediaset Play. In queste ore i fan si sono già lanciati nella visione della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano che domenica scorsa ha tenuto testa a Che Tempo che Fa e che domani sera tornerà in onda con la seconda e penultima puntata. La serie è il remake italiano di Liar e in molti si sono accorti dei ...

Non Mentire - Laura indaga sul suicidio della moglie di Andrea : anticipazioni 24 febbraio : Domenica 24 febbraio, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda serata di Non mentire, la fiction thriller con Greta Scarano e Alessandro Preziosi che racconta di uno stupro e della difficoltà di ricostruire la verità su di esso, con entrambi i protagonisti che sostengono di dire la verità su quanto gli è accaduto. A chi credere, dunque? La soluzione del dramma in arrivo domenica 3 marzo, con l’ultima puntata. Non ...

Non Mentire : Alessandro Preziosi finisce in lacrime per una scena sul set : La nuova serie prodotta da Mediaset può dirsi un vero successo. La prima puntata di 'Non mentire' è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata di ascolti domenica 17 febbraio, e la serie Tv tornerà nel palinsesto di Canale 5 domenica 24 febbraio sempre in prima serata. Il protagonista della serie televisiva, Alessandro Preziosi, interprete della serie nel ruolo di Andrea Molinari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, confidando di aver pianto sul ...

