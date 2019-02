Nokia 9 PureView è ufficiale | cinque fotocamere posteriori e prezzo niente male

Un primo scatto di prova di Nokia 9 PureView mette in risalto le potenzialità della sua fotocamera : Nelle scorse ore il CPO di HMD Global, Juho Sarvikas, ha pubblicato su Twitter un'immagine catturata con il Nokia 9 PureView. Guardiamola insieme L'articolo Un primo scatto di prova di Nokia 9 PureView mette in risalto le potenzialità della sua fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Ecco quanto potreste spendere per Nokia 9 PureView - Nokia 4.2 e Nokia 1 Plus : Ecco quali potrebbero essere i prezzi in Europa del top di gamma Nokia 9 PureView, del medio gamma Nokia 4.2 e dell'entry level Nokia 1 Plus con Android Go, attesi al MWC 2019. L'articolo Ecco quanto potreste spendere per Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nuovi render di Nokia 9 PureView : device sempre più goloso : Lanciamo in mischia altre foto render ritraenti presumibilmente il Nokia 9 PureView, per soddisfare la curiosità di chi nutre ancora qualche dubbio circa l'adozione della penta-cam (di certo un po' particolare, ma per quanto ci riguarda assolutamente plausibile, in pieno stile del brand finlandese). Il comparto fotografico, come confermato anche da HMD Global, è griffato Zeiss, un motivo ulteriore per tenere in buona considerazione questo ...

Nuovi render mostrano Nokia 9 PureView da diverse angolazioni - e al MWC 2019 non sarà solo : Scopriamo Nuovi dettagli di Nokia 9 PureView grazie a Nuovi render stamna ufficiali. Al MWC 2019 potrebbe essere accompagnato da altri tre smartphone. L'articolo Nuovi render mostrano Nokia 9 PureView da diverse angolazioni, e al MWC 2019 non sarà solo proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView appare su Geekbench con Snapdragon 845 e 6 GB di RAM in vista della presentazione all’MWC 2019 : Il tanto atteso e ritardatario smartphone Nokia 9 PureView sarà finalmente ufficializzato in occasione del Mobile World Congress 2019 a Barcellona il 24 febbraio. In vista del lancio ufficiale, il dispositivo è ora disponibile sul database Geekbench il quale evidenzia la presenza del SoC Snapdragon 845 affiancato da 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 9.0 Pie preinstallato. L'articolo Nokia 9 PureView appare su Geekbench con Snapdragon ...

Conferme Nokia 9 PureView per processore e RAM tramite Geekbench : Non passerà inosservato il Nokia 9 PureView, fosse anche solo per la penta-cam che ne andrà a calcare il dorso, e di cui vi abbiamo meglio parlato in questo articolo (trattasi di un comparto in grado di raggiungere complessivamente una risoluzione di 64MP). Il device, passato di recente sulle pagine di Geekbench, vede confermate alcune delle specifiche che andranno a comporre il quadro tecnico generale: sotto il cofano batterà lo Snapdragon 845, ...

Nokia 9 PureView in arrivo con 4-64 GB e 6-128 GB di memoria - a seconda dei paesi : Un tweet di Nokia annuncia che lo smartphone Nokia 9 PureView sarà disponibile per l'Asia e per alcuni paesi dell'Europa dell'Est (Polonia, Ungheria, Romania) nelle varianti con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà disponibile negli Stati Uniti. L'articolo Nokia 9 PureView in arrivo con 4-64 GB e 6-128 GB di memoria, a seconda dei paesi ...

Sconcertante la fotocamera Nokia 9 PureView - da 64MP : Concentriamoci oggi sulle caratteristiche fotografiche di Nokia 9 PureView, che continua a tenere alta l'attenzione degli appassionati. Dopo avervi parlato in questo articolo delle specifiche tecniche in senso stretto, quest'oggi daremo qualche dettaglio in più sulla penta-camera: due sensori acquisiranno fino ad una risoluzione di 12MP, altri due fino a 16MP ed un ultimo fino a 8MP, per una risoluzione complessiva di 64MP. Le caratteristiche ...

Queste le specifiche di Nokia 9 PureView - sempre più atteso : Non sappiamo ancora che pensare del Nokia 9 PureView, che fa sicuramente tanta curiosità: il dispositivo ha dato alcune evidenze di sé tramite il programma 'Android Enterprise Recommendend', il sito di cui Google si avvale per la certificazione dei terminali particolarmente adatti per l'utilizzo in azienda. Da quel che è emerso dalla fonte appena citata, lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6 pollici e form-factor di 18:9, ...

Nokia 9 PureView potrebbe offrire una fotocamera da 64 MP : Un nuovo rumor rivela qualcosa di più sul comparto fotografico a cinque fotocamere di Nokia 9 PureView, secondo cui sembra che due di queste possano acquisire una risoluzione fino a 12 megapixel, due fino a 16 MP e una fino a 8 megapixel. La voce sostiene inoltre che questa configurazione "Penta-Lens" avrà caratteristiche come teleobiettivo, grandangolo e un sensore per il rilevamento della profondità. L'articolo Nokia 9 PureView potrebbe ...

L’FCC ci svela qualche nuovo dettaglio su Nokia 9 PureView e Nokia 1 : Grazie all'FCC, l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, scopriamo qualche interessante informazione sul Nokia 9 PureView L'articolo L’FCC ci svela qualche nuovo dettaglio su Nokia 9 PureView e Nokia 1 proviene da TuttoAndroid.

Una fonte attendibile anticipa alcune specifiche di Nokia 9 PureView : quei 4 GB di RAM - però… : Il momento in cui alcune delle specifiche tecniche di Nokia 9 PureView possono essere considerate ufficiali con un margine d'errore minimo è arrivato L'articolo Una fonte attendibile anticipa alcune specifiche di Nokia 9 PureView: quei 4 GB di RAM, però… proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView è sempre più vicino al traguardo e sempre più reale nelle anticipazioni : Del telefono spicca il display allungato dai bordi curvi con diagonale da 5,99 pollici, tecnologia OLED e risoluzione QHD+ L'articolo Nokia 9 PureView è sempre più vicino al traguardo e sempre più reale nelle anticipazioni proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Nokia 9 PureView e la potenza delle sue 5 fotocamere : Da quando Nokia è tornata nel mondo degli smartphone ha realizzato dispositivi molto interessanti e dal buon rapporto qualità-prezzo, ma non ha lanciato un telefonino che avesse delle caratteristiche ...