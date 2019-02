NBA | Antetokounmpo rimandato al mittente | stoppata clamorosa di Tolliver sul greco VIDEO

NBA - Giannis Antetokounmpo : 'Dovrei vincere l'MVP perché non mi interessa vincerlo' : Giannis Antetokounmpo è ormai una stella di primissima grandezza nella NBA, leader della squadra con il miglior record della lega e uno dei tre candidati al premio di MVP insieme a James Harden e Paul ...

NBA – Stoppata devastante di Antetokounmpo : Tatum non lo vede nemmeno arrivare! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo firma una prestazione monstre nel successo dei Bucks sui Celtics: la Stoppata su Tatum è la fotografia della sua gara Nella notte italiana è ricominciato lo spettacolo NBA dopo la sosta per l’All-Star Game di Charlotte. Subito in campo Bucks e Celtics nel big match della Eastern Conference che ha visto trionfre di misura Milwaukee per 98-97. In grande spolvero il solito Giannis Antetokounmpo, autore di 30 punti, ...

NBA - Milwaukee-Boston 98-97 : Antetokounmpo da MVP - i Bucks superano i Celtics : Se questo è l'antipasto dei playoff nella Eastern Conference, è meglio prepararsi a mesi infuocati tra aprile e maggio. La sfida tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics è arrivata punto a punto fino all'...

NBA - i Bucks sondano J.R. Smith : possibile aggiunta per Antetokounmpo e soci : NBA, J.R. Smith potrebbe essere l’ultimo tassello inserito dai Bucks per regalare un roster competitivo a Giannis Antetokounmpo NBA, Giannis Antetokounmpo cerca ulteriore aiuto per raggiungere le Finals. Ad Est sarà bagarre, con Boston, Sixers e Toronto pronte a vendere cara la pelle. I Bucks però si sono mossi in modo molto attento sul mercato, inserendo Mirotic al roster, ma potrebbe non essere finita. J.R. Smith è senza contratto ...

NBA – Golden State Warriors : se Kevin Durant dà l’addio si punta forte su Antetokounmpo : In caso di addio di Kevin Durant, i Golden State Warriors sono molto interessati a Giannis Antetokounmpo Durante l’All-Star Game NBA di Charlotte, i fan dell’NBA si sono accorti di un certo feeling tra Steph Curry e Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha scelto il playmaker degli Warriors come primo membro del suo team e i due si sono esibiti in diverse giocate combinate che hanno fatto sgranare gli occhi a tutti gli ...

Retroscena Antetokounmpo - parla l’agente : “dormiva solo in palestra - stava per lasciare l’NBA perché…” : L’agente di Giannis Antetokounmpo ha rivelato un particolare Retroscena sulla carriera del suo assistito: il cestista greco stava per lasciare l’NBA a causa della lontananza della sua famiglia Giannis Antetokounmpo é uno dei giocatori più apprezzati del panorama NBA. Le sue qualità casistiche unite ad un fisico fuori dalla norma lo rendono un mix di talento dominante e letale. Eppure l’avventura del ‘Greek ...

NBA - Durant l'MVP guarda al futuro : 'Tanti giovani forti - ma Antetokounmpo fa paura' : ... sempre e comunque, nella conversazione su chi sia il miglior giocatore al mondo. Segna tutti i 4 tiri che si prende, con un micidiale 3/3 dall'arco, e aggiunge 11 punti a una prestazione che alla ...

NBA - All Star Game 2019 : Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James - parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte : L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia ...

NBA - la consacrazione di Antetokounmpo e il desiderio di LeBron : è l'All Star Weekend di Charlotte : Nel giorno del suo debutto nella Nba, Giannis Antetokounmpo si recò al palasport di corsa, perché non aveva l'auto e soprattutto non aveva i soldi per il taxi, perché aveva spedito l'intero primo stip

NBA : Antetokounmpo batte Doncic - Golden State a fatica su Phoenix : Lo scontro tra Antetokounmpo e Doncic è vinto dal greco, autore di 29 punti nel successo per 122-107 di Milwaukee su Dallas. I Bucks conservano il miglior record della Nba. Golden State soffre a ...

All-Star Game NBA 2019 – I due capitani hanno scelto i propri roster : ecco le squadre di LeBron e Antetokounmpo : Nella notte, il Draft dell’All-Star Game NBA 2019 è stato trasmesso in tv per la prima volta: format originale e accattivante con i top player divertenti protagonisti. ecco le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo La passata edizione dell’All-Star Game, la prima con il nuovo format in stile ‘playground’, aveva riscosso grande successo, pur lasciando un piccolo rammarico fra i due capitani dell’epoca, LeBron James e Steph ...

NBA All-Star Game 2019 - le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo : I due capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno scelto le squadre per l'All-Star Game 2019 in diretta televisiva. James, come lo scorso anno, ha selezionato Kevin Durant e Kyrie Irving; ...