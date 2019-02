Napoli | reddito di cittadinanza | ' Noi precari da anni | cerchiamo lavoro agli altri'

Reddito di cittadinanza : boom di modifiche di residenza a Napoli : Continua a far parlare molto di sé il Reddito di cittadinanza, lo strumento contro la povertà introdotto dal nuovo governo. In particolare, stanno facendo discutere molto i cambi di residenza che si stanno richiedendo ultimamente nella regione Campania e in particolare nella città di Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, si tratta di un escamotage attuato dai cittadini per cercare di sfoltire il proprio stato di famiglia e ...