Napoli devastante | poker al Parma nel segno di Milik | grande segnale ad una Juventus

sportfair

: Quanto poteva essere devastante Milik, senza due crociati rotti?! #ParNap #Napoli - franbatt : Quanto poteva essere devastante Milik, senza due crociati rotti?! #ParNap #Napoli - monellovagabon1 : RT @ros_aria7: I tifosi di calcio ricorderanno quel devastante violento temporale che colpì la prov di Avellino nel 2014 i cui schizzi arri… - ros_aria7 : I tifosi di calcio ricorderanno quel devastante violento temporale che colpì la prov di Avellino nel 2014 i cui sch… -

(Di domenica 24 febbraio 2019)travolgente in trasferta a: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un nettoalla. Partenopei informa in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio lasoffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta per ilimpegnato aed uscito dal Tardini con 4 gol che valgono 3 punti e unainiezione di fiducia.LaPresse/Francesca SoliI ragazzi di Ancelotti confermano l’ottimo momento di forma con il quale si presenteranno fra 7 giorni al big match contro la. Doppio successo in Europa League contro il modesto Zurigo, poialin campionato.che dimostra di saper gestire due competizioni alla, a ...