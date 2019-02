Muore a 21 anni lanciandosi da una finestra al terzo piano per sfuggire alle fiamme ad

Foligno - Muore un ragazzo di 20anni in un violentissimo schianto frontale. Grave un altro giovane : Foligno Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la strada che congiunge Bevagna a Foligno. Una Mini, con a bordo un 20enne e una Peugeot con un giovane della stessa età, sono entrate, per ...

Padova - scontro frontale tra due auto : Valentina Muore a 29 anni mentre va dal fidanzato : Tragico incidente a Grantorto, in provincia di Padova, dove si sono scontrate frontalmente due auto: una 29enne, Valentina Pigatto, è morta sul colpo mentre andava dal fidanzato a cena, e quattro persone sono rimaste feriste, tra cui due sorelle di 14 e 16 anni, che non sono in pericolo di vita nonostante i politraumi riportati.Continua a leggere

Cade dal tetto per una raffica di vento e travolge il figlio di 14 anni che Muore sul colpo : Un ragazzino di 14 anni, Pasquale Persia, è morto schiacciato dal padre che, mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal maltempo, ha perso l'equilibrio probabilmente a causa di una raffica di vento ed è caduto da un'altezza di sei metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala.E' accaduto in via Traversa del Grillo a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è ...

Capena - Muore a 14 anni schiacciato dal padre : forse colpa del maltempo : Tragedia legata al maltempo alle porte di Roma . Un uomo è caduto mentre stava riparando il tetto della ditta danneggiata dal vento forte, schiacciando il figlio 14enne che è morto sul colpo. È ...

Bimba di 10 anni Muore per un tumore. Il dolore della madre : "Niente funerale - non credo più : ha sofferto troppo" : A Padova. Iolanda Deda si è arresa mercoledì dopo un calvario durato 11 mesi. La mamma: "Nessun genitore dovrebbe vedere la propria figlia così"

Vento forte a Guidonia - crolla albero e travolge auto : Muore uomo di 45 anni : Vento forte a Guidonia, crolla albero e travolge auto: muore uomo di 45 anni La vittima è un 45enne che era a bordo della vettura travolta da un pino. L'arbusto si è spezzato per via dell'ondata di maltempo che sta provocando disagi al Centro e al Sud Italia - LIVEBLOG Parole chiave: ...

Hilde Zadek - leggendaria soprano tedesca - pilastro dell'Opera di Stato di Vienna - Muore a 101 anni : Zadek debuttò nel mondo della lirica il 3 febbraio 1947 alla Wiener Staatsoper cantando nell'Aida di Giuseppe Verdi. Nel 1948 fece la sua prima apparizione al Festival di Salisburgo, specializzandosi ...

Muore di tumore a 10 anni. La mamma : "Nessun funerale - non ci credo più. L'ho vista soffrire troppo" : "Non lo facciamo il funerale, non ci credo più. Ho visto mia figlia soffrire troppo". È il grido di dolore di una mamma che ha appena perso la sua bambina. Iolanda Deda, 10 anni, è mancata mercoledì, in un letto d'ospedale del reparto di Oncoematologia pediatrica, a causa di un tumore alla testa che l'ha divorata in undici mesi. Nella casa di via Citolo da Perugia, davanti alla scuola elementare De Amicis, dove la ...

Vento forte sul Lazio - albero su auto a Guidonia : Muore uomo di 45 anni. Crolli anche a Roma : Centrata la macchina in transito in cui viaggiava. Nella Capitale tronchi sulla carreggiata in piazza Palmarola e all'incrocio tra via del Forno Saraceno e via di Santa Gemma. In mattinata un altro crollo in viale della Fotografia

Napoli : Stella Muore a soli 28 anni - lascia due figli e un compagno : L'ennesima morte provocata da un brutto male. L'ultimo drammatico episodio è stato registrato in provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Torre Annunziata, dove la ventottenne Giuseppina Scaramella, giovane madre di due bambini, conosciuta da tutti come Stella, si è spenta dopo una lunga battaglia contro probabilmente un tumore. Alla fine la malattia ha avuto la meglio, nonostante la donna avesse combattuto e ricevuto le cure del caso ...

Alessandria. Auto si disintegra nello scontro col tir : ristoratore Muore a soli 36 anni : Alessio Pulcini è morto nella serata di giovedì 21 febbraio a Cassano Spinola in un incidente stradale. La sua Auto si è schiantata, per cause da accertare, contro un Tir lungo la strada provinciale che collega Cassano con Villalvernia. Pulcini era il titolare del ristorante La Fraschetta di Cassano.Continua a leggere

Torino - investita in strada : Francesca Muore a 28 anni - i suoi organi salveranno altre vite : La 28enne Francesca Brignardello, medico specializzando in medicina interna, si è spenta dopo otto giorni di agonia in ospedale dove era stata ricoverata dopo essere stata investita in pieno da una vettura mentre attraversava le strisce pedonali nel centro del capoluogo piemontese. La famiglia ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi.Continua a leggere

Muore a 9 anni dopo aver mangiato un gelato : Si è accasciata mentre era all'interno del resort che la ospitava con tutta la famiglia ed è stata trasportata immediatamente in ospedale dopo aver mangiato gelato, è morta all'età di 9 anniSono stati inutili i soccorsi per la bambina di 9 anni inglese che si trovava in vacanza insieme alla famiglia a Costa del Sol, in Spagna, dove è morta in seguito ad uno choc anafilattico. Si è accasciata a terra mentre era nel resort, riferisce il Mirror. La ...

Valencia - assaggia un pasto con funghi nel ristorante rinomato : Muore a 46 anni : Sarebbe morta dopo per aver ingerito funghi velenosi. E' quanto accaduto a Maria Jesus Fernandez Calvo, una donna spagnola di 46 anni: per sua sfortuna, si è imbattuta in un 'killer' in tavola. Non una mensa qualsiasi, ma quella del 'Riff', un ristorante stellato Michelin di Valencia, dove era andata sabato scorso per festeggiare il compleanno del marito. Ad ucciderla sarebbe stato un miceto, la morchella, comunemente conosciuta col nome di ...