MotoGp | Test Qatar – Marc Marquez si concede ai fan | quanti selfie a Losail! FOTO

MotoGp - Test Qatar – Problemi per Valentino Rossi : il Dottore preso d’assalto dai… moscerini! [FOTO] : Problemi per Valentino Rossi nel day 2 dei Test in Qatar: la moto del ‘Dottore’ presa d’assalto dai moscerini! Dopo il buon quinto posto con il quale ha chiuso il primo giorno di Test in Qatar, Valentino Rossi è sceso in pista con la sua Yamaha nella seconda giornata di Test di Losail. Il ‘Dottore’ ha riscontrato qualche problema in pista. Oltre qualche problema di velocità per sua Yamaha che, a metà giornata, ...

MotoGp Test Qatar - Lorenzo : «Riesco a capire la moto - il polso è ok» : LOSAIL - ' Non abbiamo provato troppi cambiamenti sulla moto e ci siamo concentrati soprattutto sull'ergonomia. Il polso è ok, ovviamente sto rallentando in frenata, ma sono in grado di capire la moto ...

MotoGp Test Qatar - Rossi : «Abbiamo lavorato bene» : LOSAIL - ' Il primo giorno di test non è stato male. Abbiamo lavorato bene e alla fine ho finito con il quinto tempo, è abbastanza buono. Abbiamo molto da provare, anche in vista del Gp. Il tempo sul ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all'esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando ...

Dopo la prima giornata di ieri, proseguono i Test di Losail riservati alla MotoGP, ultimo antipasto in vista dell'esordio stagionale che si terrà nel weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. oggi sono in programma altre sei ore di Test (che si concluderanno domani), quanto mai utili per migliorare set-up e feeling con le nuove moto edizione 2019.

Va in scena la seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP, ultimo antipasto in vista dell'esordio stagionale che si terrà nel weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. oggi sono in programma altre sei ore di Test (che si concluderanno domani), quanto mai utili per migliorare set-up e feeling con le nuove moto edizione 2019. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando ...

MotoGp - Test Qatar – Euforia Vinales : “sono molto contento - guido la Yamaha aggressivo come piace a me” : Maverick Vinales firma il miglior tempo nella prima giornata dei Test in Qatar: lo spagnolo si gode la velocità della sua M1 e cerca di non essere ‘troppo felice’ Maverick Vinales torna a casa con un gran sorrisone dopo il primo giorno di Test in Qatar. Il pilota spagnolo è risultato il più veloce sul circuito di Losail, dimostrando ancora una volta di potersela giocare con Honda e Ducati in vista dell’esordio nel Mondiale. Intervistato ...

MotoGp - Test Qatar – Petrucci soddisfatto dopo il day one : “sensazioni positive - domani miglioriamo la velocità pura” : Il team Mission Winnow Ducati conclude la prima giornata di Test ufficiali MotoGp in Qatar con Dovizioso e Petrucci rispettivamente in terza e quarta posizione A circa due settimane dalle prime prove ufficiali MotoGp del 2019 a Sepang (Malesia), il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Losail (Qatar) per la seconda ed ultima sessione di Test pre-campionato. La giornata di apertura, caratterizzata da temperature poco superiori ai ...

MotoGp - Test Qatar – Dovizioso tranquillo : “Ducati in buona situazione. Velocità Honda? Non mi preoccupa” : Andrea Dovizioso chiude terzo la prima giornata di Test in Qatar. Giornata positiva per il pilota Ducati che si gode i progressi della sua moto Pochi cambiamenti, buone prestazioni e la solita moto competitiva: la Ducati risponde presente anche sul circuito di Losail. Primo giorno di Test in Qatar più che positivo per la scuderia italiana che piazza Danilo Petrucci al quarto posto e Andrea Dovizioso in terza posizione. Il pilota ...

MotoGp - Test Qatar – Valentino Rossi in fiducia : “mi piace il nuovo approccio in Yamaha - ma tanto gap con Honda e Ducati” : Quinto posto per Valentino Rossi nella prima giornata di Test in Qatar: il ‘Dottore’ apprezza il nuovo approccio in casa Yamaha e guarda al futuro con ottimismo nonostante il gap con Honda e Ducati k Alla conclusione della prima giornata dei Test in Qatar, il “Dottore” ha ribadito di gradire il nuovo approccio della Casa di Iwata, ma anche che bisogna continuare a darci dentro per raggiungere Honda e Ducati. Prima ...

MotoGp - test Losail vola Viñales - 5° tempo per Rossi : Il campione del mondo è fuori dalla top 5 e vittima di una scivolata di lieve entità. Non il miglior Marquez si dice comunque soddisfatto anche per il recupero fisico dopo l'operazione alla spalla di ...