MotoGp – Test Qatar | l’ottimismo di Lorenzo nonostante il dolore | “simulazione gara? Il

MotoGp : Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test : Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Losail portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi test ufficiali MotoGP prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di Doha. nella seconda delle tre giornate in programma, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno sfruttato tutto […] L'articolo MotoGP: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata di test ...

MotoGp – Test Qatar - le gomme usate fanno sorridere Petrucci a Losail : “buon feeling - ma dobbiamo migliorare ancora su un aspetto” : Il team Mission Winnow Ducati continua il lavoro di sviluppo sul circuito di Losail: Petrucci 4º e Dovizioso 8º nella seconda giornata dei Test ufficiali MotoGp. Il commento del ternano Il team Mission Winnow Ducati oggi è tornato in pista a Losail (Qatar) portando avanti lo sviluppo della Desmosedici GP19 negli ultimi Test ufficiali MotoGp prima dell’inizio del campionato, previsto dall’8 al 10 marzo prossimi sul circuito alle porte di ...

Test MotoGp Rins brilla sempre di più; Viñales 2° e vicino - ma Rossi è 19° : La Suzuki è sempre più in palla e insidiosa. Il verdetto della seconda giornata di Test sulla pista di Losail, dove il 10 marzo si correrà il primo GP stagionale, fa capire come il progetto della moto ...

MotoGp - Test Losail 2019. Marc Marquez : “Sono contento - fisicamente sto bene. Provata l’aerodinamica” : Marc Marquez sembra raggiante al termine della seconda giornata di Test MotoGP a Losail. Il Campione del Mondo sta migliorando fisicamente e tecnicamente giorno dopo giorno come ha dichiarato a Marca: “Oggi sono contento perché ieri non abbiamo iniziato il Test nel modo migliore, oggi le cose sono andate meglio. fisicamente mi sentivo bene, questa è la cosa migliore. Stiamo cercando di svolgere il nostro programma e di lavorare al meglio, ...

MotoGp – Test Qatar - Dovizioso sicuro : “tempi? Pochi piloti hanno lavorato pensando alla gara” : Andrea Dovizioso non dà troppo peso ai tempi in Qatar: le parole del forlivese della Ducati dopo la seconda giornata di lavoro ai Test sul circuito di Losail Ottavo tempo per Andrea Dovizioso, oggi, nella seconda giornata dei Test del Qatar di MotoGp. Davanti a tutti a Losail, un ottimo Alex Rins, seguito da Vinales e da un sorprendente Quartararo. Tempi indicativi, che non vanno presi troppo in considerazione secondo il forlivese della ...

MotoGp - Test MotoGp 2019. Andrea Dovizioso : “Fare i tempi non serve a niente - giornata strana” : Andrea Dovizioso ha concluso la seconda giornata di Test MotoGP a Losail con l’ottavo tempo. Il pilota della Ducati non ha brillato sul giro secco ma si è concentrato sul passo, con l’obiettivo di trovare delle migliorie in ottica gara. Il vicecampione del mondo è stato molto chiaro nell’intervista rilasciata a it.motorsport.com: “È stata una giornata abbastanza strana se guardiamo le posizioni a fine sessione, perché ...

MotoGp 2019 - test di Losail : le foto della seconda giornata : Si avvicinano le scelte definitive per i team di MotoGP, che alle 17 il 10 marzo scenderanno in pista in Qatar per il primo GP della stagione. Nella seconda giornata di test ufficiali a Losail non ha ...

MotoGp - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

Diretta Test MotoGp Losail/ Classifica : Rins primo davanti e Vinales - Rossi lontano : Diretta Test Motogp Losail streaming video e tv: programma, orari e Classifica della 2giornata di Test con Yamaha, Ducati e Honda in Qatar.

MotoGp - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

MotoGp – Test Qatar - terminata la seconda giornata di lavoro in pista : Rins spiazza tutti - Rossi attardato [TEMPI] : Piacevoli sorprese in vetta alla classifica dei tempi al termine della seconda giornata di Test a Losail: Rins domina davanti a tutti, Quartararo al terzo posto E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata, sulla pista di Losail col crono di 1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è ...

MotoGp - Test Qatar – Marc Marquez si concede ai fan : quanti selfie a Losail! [FOTO] : Marc Marquez si concede ai fan durante la seconda giornata dei Test in Qatar: il campione spagnolo trova il tempo di scattare qualche selfie con i più piccoli Dopo il decimo posto ottenuto nella prima giornata di Test in Qatar, Marc Marquez si è presentato quest’oggi in pista con la voglia di migliorare. Il pilota spagnolo, complice la ritrovata condizione fisica (la spalla non sembra dare problemi), ha fatto registrare degli ottimi ...

