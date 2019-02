MotoGp – Già in Qatar introdotto il “Long Lap Penalty”? La nuova penalità in caso di

MotoGp – Test Qatar - Marc Marquez assaggia l’asfalto : caduta con rientro ai box per lo spagnolo [VIDEO] : Marc Marquez cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota spagnolo della Honda ed il suo acciaccato rientro ai box Durante la prima giornata di Test in Qatar, Marc Marquez ha rimediato una brutta caduta. A circa due ore dalla fine della sessione di prove sul circuito di Losail, il pilota spagnolo ha provato l’asfalto Qatariota ed ha mostrato i segni della caduta al suo rientro ai box sia sulla sua tuta protettiva, che ...

MotoGp - Puig elogia Marquez e ripone fiducia in Lorenzo : 'Marc ha fatto qualcosa di straordinario - mentre Jorge...' : Alberto Puig fiero dei suoi piloti nonostante gli acciacchi: le parole del team manager Honda alla vigilia dei test del Qatar E' tutto pronto per l'ultima sessione di test invernali di MotoGp: i ...

MotoGp – Puig elogia Marquez e ripone fiducia in Lorenzo : “Marc ha fatto qualcosa di straordinario - mentre Jorge…” : Alberto Puig fiero dei suoi piloti nonostante gli acciacchi: le parole del team manager Honda alla vigilia dei test del Qatar E’ tutto pronto per l’ultima sessione di test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina si preparano a volare in Qatar, dove da sabato a lunedì gireranno in pista, sul circuito di Losail, in vista dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo. Occhi puntati non solo su Yamaha, ma ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

La MotoGp omaggia Valentino Rossi : l’iniziativa per il 40° compleanno del Dottore : Valentino Rossi sabato soffierà 40 candeline: l’iniziativa della MotoGp per omaggiare il campione italiano Manca sempre meno al compleanno di Valentino Rossi, il Dottore compirà ben 40 anni il pRossimo 16 febbraio ma il suo animo rimane lo stesso di quel ragazzino pronto a festeggiare le vittorie con ironia e scenette esilaranti. Tutto il mondo celebrerà il 40° compleanno di Valentino Rossi, che passerà la sua giornata con amici e ...

MotoGp – Presentazione KTM - Zarco fiducioso : “già in Qatar possiamo ambire alla top10” : Dopo la Presentazione delle nuove KTM, Johann Zarco palesa le sue impressioni in vista dell’inizio del campionato mondiale di MotoGp 2019 La KTM ha presentato oggi le nuove livree del team factory e della Tech3. Le due RC16 2019 saranno guidate per tutto il corso della stagione 2019 da Johann Zarco e Pol Espargaro, che sul palco dell’evento della scuderia austriaca hanno palesato le loro impressioni in vista dell’inizio ...

MotoGp - Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni : tutti i retroscena del - doppio - mega party : Il pRossimo 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni, cominciano a trapelare già le prime indiscrezioni sulla festa L'atteso traguardo si avvicina, ma non ha nulla a che vedere con la MotoGp . ...

MotoGp - Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni : tutti i retroscena del (doppio) mega party : Il pRossimo 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni, cominciano a trapelare già le prime indiscrezioni sulla festa L’atteso traguardo si avvicina, ma non ha nulla a che vedere con la MotoGp. Valentino Rossi infatti si prepara a festeggiare 40 anni, che compirà il pRossimo 16 febbraio. Una cifra tonda che merita una festa in grande stile, proprio come sta pensando di fare il Dottore, impegnato fino a ieri in Malesia per la prima ...

MotoGp – Un fan appoggia la mano sulla spalla di Marquez per una foto : la reazione del campione del mondo [VIDEO] : Un tifoso malese appoggia la mano sulla spalla di Marquez: la pronta risposta dello spagnolo campione del mondo di MotoGp E’ terminata questa mattina la tre giorni di test sul circuito di Sepang. Sessione tosta per Marc Marquez, che ha guidato la sua Honda ancora non al 100% della sua condizione, ma è riuscito ugualmente a svolgere il lavoro richiesto dai giapponesi. Il campione del mondo di MotoGp è motivato a tornare in perfetta ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang, conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGp - Test Sepang : in arrivo la pioggia - Marquez si ferma : MotoGp, Test Sepang: Marc Marquez ha terminato la sua giornata di Test, adesso in pista potrebbe arrivare la pioggia a farla da padrona MotoGp, Test Sepang a 3 ore dal termine della sessione è in arrivo la pioggia in pista, che condizionerà ovviamente le scelte dei team. I piloti stanno infatti forzando la mano adesso alla ricerca del tempo migliore, per poi rientrare ai box in caso di forte pioggia. A quest’ultima parte dei Test non ...

MotoGp - Sepang : Marquez è gia in testa - Rossi quinto : Sepang - Marc Marquez si porta subito in testa a Sepang a metà della prima giornata dei test MotoGp. Il pilota della Honda ha fatto segnare un 1:59.621 sul cronometro, seguito da Alex Rins della ...

MotoGp – Una presentazione mostruosamente… sexy : le Monster Girl infiammano Giacarta [GALLERY] : Le Monster Girl infiammano la presentazione Yamaha a Giacarta: un evento mostruosamente… sexy Nella notte italiana, in diretta da Giacarta, si è tenuta la presentazione del nuovo Monster Energy Yamaha MotoGp Team. Valnetino Rossi e Maverick Vinales hanno mostrato al mondo intero la nuovissima e rinnovata livrea della Mq che guideranno nel corso della stagione 2019 di MotoGp. Una presentazione graffiante, ma anche ...

MotoGp - Marquez : 'Stringere la mano a Rossi? No - gliel'ho già data' : Infine il sette volte campione del mondo ha parlato anche di Vinales e del suo recente cambio di numero e se pensa che il pilota Yamaha sia ossessionato da lui: 'Non lo so. Ma io non la penso così. ...