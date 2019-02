MotoGP | Dall' Igna | ' Stile Ducati seguito da tanti team | significa che funziona'

MotoGP - Test Qatar – Marquez sorride a metà : “la spalla è migliorata - il ritardo da Vinales dipende dalla moto e non dal fisico” : Marc Marquez sorride a metà dopo il primo giorno di Test in Qatar: la spalla non dà problemi, ma lo spagnolo chiude 10° staccato di oltre 1”1 dal miglior tempo di Vinales Si è concluso il primo giorno di Test in Qatar con un super Maverick Vinales che ha fatto registrare il miglior tempo. Solo 10° il campione in carica, Marc Marquez, che non ha ancora trovato il giusto feeling con la sua Honda. Intervistato dopo i Test, il pilota ...

MotoGP - c’è anche l’ufficialità : il Gp d’Indonesia entrerà in calendario a partire dalla stagione 2021 : La Dorna ha confermato questa mattina di aver raggiunto un accordo con i promotori del Gp di Indonesia, che entrerà a far parte del calendario ufficiale dal 2021 Mancava solo l’ufficialità, arrivata questa mattina per mano della Dorna. Il Gp di Indonesia entrerà a far parte del calendario di MotoGp e Superbike a partire dal 2021, come stabilito dall’accordo biennale firmato il 28 gennaio da Carmelo Ezpeleta e Abdulbar Mansoer ...

MotoGP – Dalla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

MotoGP – La Suzuki pensa al team satellite - Davide Brivio allettato dall’idea : “potremmo raddoppiare la quantità di dati raccolti” : Davide Brivio e la possibilità della creazione di un team satellite per la Suzuki in MotoGp: le dichiarazioni del manager italiano Un team satellite per la Suzuki in MotoGp? Perchè no! Secondo Davide Brivio l’ipotesi potrebbe non essere così lontana per la scuderia giapponese. “Nella nostra situazione, tutto deve essere accettato ed avallato dal Giappone: quando questo avverrà, inizieremo a discutere di ciò che comporta avere ...

MotoGP - dall'Inter a Djokovic : tutti gli auguri a Rossi : ... @Inter_en, 16 febbraio 2019 VIDEO DI auguri A omaggiare Valentino anche il sito ufficiale della MotoGp, che ha pubblicato un video con gli auguri di tante personalità del mondo dello sport e dello ...

MotoGP – Test Sepang - Jorge Lorenzo si autoesclude dalla lotta al titolo : “Valentino Rossi favorito - io no” : Jorge Lorenzo palesa la sua opinione a conclusione dei Test invernali di MotoGp disputati Sepang: il grande assente di questi tre giorni di prove non si candida tra i favoriti alla vittoria del titolo mondiale Jorge Lorenzo, grande assente dei Test invernali di MotoGp a Sepang, ha potuto studiare da lontano i propri rivali. A conclusione della tre giorni di prove a cui si sono sottoposti i suoi colleghi, il maiorchino sembra essersi fatto ...

MotoGP - Dall’Igna mette al bando i team order : musica per le orecchie di Danilo Petrucci : Il Direttore Generale della Ducati ha commentato l’esito dei test, soffermandosi anche sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci Risultati esaltanti per la Ducati nella prima sessione di test del 2019, conclusasi ieri a Sepang dopo una tre giorni intensissima. Il team di Borgo Panigale ha regolato la concorrenza, piazzando quattro moto davanti e mettendo le cose in chiaro in vista del nuovo Mondiale. AFP/LaPresse Interrogato da Sky Sport ...

MotoGP – Dalla collaborazione con Drudi all’eccentrico risultato : la genesi del nuovo casco di Valentino Rossi spiegata dal Dottore : Valentino Rossi spiega il nuovo ed eccentrico casco usato nei test invernali di Sepang: il Dottore parla di com’è nato il prezioso copricapo Valentino Rossi non passa mai inosservato, soprattutto in pista. Il Dottore, impegnato in questi giorni nei test invernali di Sepang, in vista dell’inizio del campionato mondiale di MotoGp in programma il 10 marzo in Qatar, ha sfoggiato un eccentrico casco. Il pilota di Tavullia ha ...

MotoGP – Test Sepang - che colpo per Espargarò! Pol scaraventato dalla sua Ktm - brutto highside in Malesia [VIDEO] : Che volo per Pol Espargarò: la KTM fa volare il pilota spagnolo nel secondo giorno di Test a Sepang, brutto highside in pista in Malesia Sta per terminare la seconda giornata di Test di MotoGp a Sepang. I piloti stanno continuando il loro lavoro iniziato ieri sulla pista malese, in sella alle loro moto, che guideranno durante la stagione 2019 di MotoGp. Non sono mancati i momenti di spavento: Pol Espargarò è stato infatti protagonista di ...

MotoGP – Dall’officina della VR46 al Ranch - la ‘tana’ di Valentino Rossi senza segreti per Linus [VIDEO] : Valentino Rossi apre le porte della sua Tavullia a Linus, una giornata tra corse e grigliate per lo speaker radiofonico di Radio Deejay Alla scoperta di Tavullia. Linus, speaker di Radio Deejay, è andato a trovare Valentino Rossi nella sua ‘tana’, cercando di carpire i segreti del suo team e di tutte le attività che vi ruotano intorno. Linus ha prima fatto tappa all’officina della VR46, poi al fan club del Dottore ed è ...

MotoGP Yamaha 2019 - Valentino Rossi : 'Mi aspetto molto dalla mia nuova moto' : Nera e blu. I nuovi colori della nuova M1 non possono che far sorridere Valentino Rossi, grande tifoso dell'Inter. La livrea della sua nuova moto si avvicina molto al nerazzurro della sua squadra del ...

MotoGP – Dallo scatto con la hostess all’arrivo in Indonesia : Valentino Rossi atterrato a Giacarta [GALLERY] : Valentino Rossi atterrato a Giacarta: gli scatti social dei fan prima e dopo il lungo viaggio del Dottore verso l’Indonesia Nella notte tra oggi e domani sarà svelata la M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In diretta da Giacarta i piloti del team di Iwata mostreranno al mondo intero la livrea della loro nuova moto, nella speranza che in fabbrica sia stato fatto un buon lavoro durante l’inverno per risolvere i problemi che ...

MotoGP - Luigi Dall’Igna : “Dovizioso sarà la nostra unica punta e tutti lavoreranno per lui” : Dal 6 all’8 febbraio la classe MotoGP è pronta per esibirsi nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. Dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di ...

MotoGP - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...