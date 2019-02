MotoGP 2019 | test di Losail | le foto della seconda giornata

MotoGP - analisi seconda giornata test Losail 2019 : Suzuki e Ducati impressionano - Yamaha a due facce - Honda silenziosa : Come ampiamente preventivabile, abbiamo vissuto una seconda giornata dei test pre-stagionali di Losail (Qatar) decisamente interessante. Dopo il primo turno di assestamento, le scuderie oggi hanno osato, andando a sperimentare nuove soluzioni aerodinamiche, come le ali di Suzuki e Honda, e la copertura di parte del forcellone della Ducati. Le sorprese, ad ogni modo, non sono mancate. Davanti a tutti la Suzuki, con Alex Rins che è stato in grado ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati day-2. Alex Rins il migliore davanti a Vinales - Ducati vicine - Valentino Rossi solo 19° : La seconda giornata dei Test collettivi della MotoGP in Qatar è andata in archivio e i tempi ottenuti dai centauri del Mondiale 2019 sono stati notevoli. Sono fioccati infatti gli 1’54” a Losail, segno che si è spinto e anche in modo considerevole. A suonare la carica ci ha pensato lo spagnolo della Suzuki Alex Rins, siglando il crono di 1’54″593. Una prestazione degna nota quella dell’iberico che, dopo le ottime ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 24 febbraio - Valentino Rossi vuol avvicinarsi al vertice - Ducati osservate speciali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando ...

LIVE MotoGP - DIRETTA Test Qatar 2019 oggi (24 febbraio) : come vederli in tv e streaming. Orario e programma : Dopo la prima giornata di ieri, proseguono i Test di Losail riservati alla MotoGP, ultimo antipasto in vista dell’esordio stagionale che si terrà nel weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. oggi sono in programma altre sei ore di Test (che si concluderanno domani), quanto mai utili per migliorare set-up e feeling con le nuove moto edizione 2019. Questa giornata mediana dei Test sarà di particolare interesse per tutte le ...

Calendario MotoGP 2019 : gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 GP MotoGP in diretta tv e in chiaro Gli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sul Calendario per assistere in diretta (o in differita, in chiaro) il MotoGP 2019. Alcune gare saranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcune gare in diretta. Andiamo quindi a vedere qual ...

MotoGP oggi - Test Losail 2019 (24 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo : Va in scena la seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP, ultimo antipasto in vista dell’esordio stagionale che si terrà nel weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. oggi sono in programma altre sei ore di Test (che si concluderanno domani), quanto mai utili per migliorare set-up e feeling con le nuove moto edizione 2019. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

MotoGP - Test Losail 2019. Valentino Rossi : “Giornata positiva - mi piace il nuovo clima in Yamaha” : Valentino Rossi ha concluso al quinto posto la prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Dottore ha ribadito un buon feeling con la nuova Yamaha e lascia ben sperare in vista dell’inizio del Mondiale. Il centauro di Tavullia è reduce da una stagione problematica ma la casa di Iwata sembra avere resettato tutto e avere realizzato una moto di altissimo spessore come conferma il miglior tempo siglato da Maverick Vinales. Il nove volte ...

MotoGP - Test MotoGP 2019. Jorge Lorenzo : “Soffro in frenata - siamo lontani dal top. Mi manca il ritmo” : Jorge Lorenzo è tornato in pista in occasione della prima giornata di Test MotoGP a Losail ma lo spagnolo ha accusato delle importanti difficoltà visto che non si è ancora completamente ripreso dall’operazione allo scafoide sinistro. Il pilota della Honda ha pagato più di due secondi di distacco dal leader Vinales e ha chiuso nelle retrovie della classifica, l’analisi dell’ex ducatista rilasciata a it.motosport.com è stata ...

MotoGP - Test Losail 2019. Andrea Dovizioso : “Non do importanza ai tempi - lavoriamo per vincere la gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi ampiamente soddisfatto dopo la prima giornata di Test MotoGP A Losail, il vicecampione del mondo ha concluso in terza posizione a mezzo secondo da Maverick Vinales e ha lanciato degli ottimi segnali in sella alla sua Ducati. Il forlivese, che aveva brillato anche a Sepang, ha ribadito ancora una volta che non guarda più di tanto le classifiche dei tempi visto che non sempre spiegano i valori in ...

MotoGP - Test Losail 2019. Marc Marquez : “Contento del primo giorno - la spalla è migliorata. La Honda fatica in Qatar” : Marc Marquez non può ritenersi completamente soddisfatto del risultato ottenuto al termine della prima giornata di Test MotoGP a Losail, il Campione del Mondo ha faticato a esprimersi al meglio sul circuito del Qatar e non è andato oltre una deludente decima posizione a oltre un secondo dal leader Maverick Vinales. Il pilota della Honda è però sembrato ottimista nelle dichiarazioni rilasciate a es.motorsport.com: “Per essere il primo ...

MotoGP - analisi Day-1 test Losail 2019 : la Yamaha non scherza più - la Ducati si conferma - Suzuki sugli scudi - Honda con i cerotti : Si è conclusa la prima giornata dei test riservati alla MotoGP di Losail (Qatar) e ci ha subito regalato spunti importanti, come già avvenuto a Sepang nei test precedenti. Il giro più veloce è stato messo a segno da Maverick Vinales in 1:55.051 con una dimostrazione di forza notevole, che fa il bis con quanto visto in Malesia. La Yamaha c’è, e questa edizione 2019 sembra davvero avere chiuso con il passato recente. La M1 si dimostra ...

MotoGP 2019 - test di Losail : le FOTO della prima giornata : Ultimo appuntamento con i test ufficiali prima del GP in Qatar, che il 10 marzo aprirà la battaglia per il titolo: i team di MotoGP sono alle prese con le scelte finali. Quali novità si sono viste ai ...

MotoGP - Test Losail 2019 : risultati e classifica prima giornata. Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi e Dovizioso in top-5 : Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nella prima giornata dei Test MotoGP a Losail, lo spagnolo della Yamaha ha giganteggiato in Qatar stampando un rilevante 1:55.051 che gli ha permesso di precedere Rins di un decimo. Andrea Dovizioso si è messo in luce con la sua Ducati e ha chiuso al terzo posto a mezzo secondo dal leader, appena davanti a Danilo Petrucci e a Valentino Rossi che hanno risposto presente. Marc Marquez attardato, il ...