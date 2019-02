: Moto investe commissario di gara. Morto - TelevideoRai101 : Moto investe commissario di gara. Morto - OKsiena : MOTO IN GARA INVESTE COMMISSARIO DI PISTA, UN MORTO A CHIUSDINO - LaVoceRC : Drammatico incidente nella notte a Messina: ruba una moto, scappa dalla polizia, ma investe e rimane ustionato. Gio… -

Un 55enne,di pista in unaregionale dicross per amatori della Uisp, èneldromo di Chiusdino nel Senese. Da una ricostruzione l'uomo, residente a Rignano sull'Arno (FI), è stato investito in pieno da unain. Il pilota, rimasto illeso, avrebbe perso il controllo del mezzo che è 'partito' verso il 55enne a bordo pistandolo. Laè stata sospesa.Sul posto i carabinieri incaricati dal pm di indagare. La pista deldrome è stata sequestarata.(Di lunedì 25 febbraio 2019)