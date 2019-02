Montervino | ' La Juve non fallirà mai | può permettersi un bond da 200 milioni'

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Lantus, senza ombra di dubbio, e' un gradino più in alto di tutte le altre squadre italiane che militano nel campionato di Serie A. Ma perché? Francesco, ex capitano del Napoli prova a rispondere a questo quesito. L'ex centrocampista azzurro ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica "Radio Sportiva" in cui ha analizzato la situazione societaria dei bianconeri e non solo. L'ex capitano partenopeo ha anche commentato il momento stagionale e gli obiettivi della squadra allenata da Carlo Ancelotti.Il commento alle parole di De Laurentiis Inizialmente,si è soffermato sulle dichiarazioni provocatorie del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che aveva contestato la presenza in Serie A di squadre come il Frosinone che non attirano né spettatori, né investitori e nemmeno emittenti.riconosce che, da sempre, De Laurentiis ...