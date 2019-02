Montella | nuova occasione dopo i flop con Milan e Siviglia Offerta la panchina dell' Iran

calciomercato

: RT @cmdotcom: Montella, altra chance dopo i flop #Milan e #Siviglia: offerta la panchina dell'Iran - SalGal1899 : RT @cmdotcom: Montella, altra chance dopo i flop #Milan e #Siviglia: offerta la panchina dell'Iran - cmdotcom : Montella, altra chance dopo i flop #Milan e #Siviglia: offerta la panchina dell'Iran - Ramsesrko : @Marina155892Mar @MarzolaNicola @Sport_Mediaset Ora mi odierete...?? ma Ronaldo Icardi può essere la nuova coppia co… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) L'aver disputato un buon mondiale in Russia totalizzando 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle qualificazioni per il prossimo campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022 . A tal proposito secondo quanto riportato da Tuttosport , la federazioneiana ha offerto un triennale all'ex allenatore delVincenzo. Il ...