Mondiali Seefeld | Team Sprint – Male Laurent e Scardoni | niente ripescaggio per l’Italia

Bronzo per l'Italia nella sprint a squadre ai Mondiali di fondo di Seefeld : Con un arrivo al cardiopalma l'Italia di Pellegrino e De Fabiani brucia la Svezia allo sprint e conquista la medaglia di Bronzo nello sprint di fondo a squadre ai Mondiali di Seefeld in Austria. Oro ...

Sci di fondo - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Sci di fondo, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint maschile comoda qualifica alla finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino : Le semifinali della team sprint maschile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo sorridono all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino: a Seefeld, in Austria, gli azzurri passano alla gara che assegnerà le medaglie senza neanche forzare poi così tanto, giocando con i tempi di ripescaggio e chiudendo, senza fare neppure la volata, al terzo posto nella seconda serie. nella prima semifinale i ritmi non sono altissimi in ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint femminile cade Greta Laurent - Italia eliminata per una manciata di secondi : Amare le semifinali della team sprint femminile per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, Greta Laurent e Lucia Scardoni sono eliminate per meno di 6″ soprattutto a causa della caduta di Laurent poco prima di metà gara. Le azzurre terminano così fuori dalle migliori 10 della gara iridata. nella prima semifinale scappano subito via Germania, Svezia, Norvegia, Italia, Canada e Finlandia, ma poi, purtroppo per le ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint si profila un nuovo duello Pellegrino-Klaebo - ma in tecnica classica? : SI profila un nuovo duello a Seefeld, in Austria, tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo nella team sprint maschile in tecnica classica in programma quest’oggi ai Mondiali di sci di fondo: la Norvegia certamente è la favorita numero uno, avendo anche vinto l’unico precedente stagionale con la stessa tecnica e la medesima coppia che vedremo al via della prova iridata. Emil Iversen e Johannes Hoesflot Klaebo hanno già trionfato in ...

VIDEO Sci di fondo - Mondiali 2019 Highlights : a Seefeld il trionfo di Sjur Roethe nella skiathlon maschile su Bolshunov e Sundby : La volata vincente di Sjur Roethe su Alexander Bolshunov e Martin Johnsrud Sundby nella skiathlon maschile apre la carrellata delle medaglie da assegnare agli uomini nei Mondiali di sci di fondo a Seefeld. La gara, rivelatasi particolarmente avvincente lungo tutti i 30 km, sia nella parte a tecnica classica che in quella a tecnica libera, ha visto una degna conclusione, con la rimonta mancata proprio negli ultimi metri da parte di Bolshunov. Per ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Sjur Roethe batte in volata Alexander Bolshunov! 16° Giandomenico Salvadori : La medaglia d’oro dello skiathlon maschile (15 km tc + 15 km tl) ai Mondiali di sci di fondo va al norvegese Sjur Roethe, che chiude in 1:10’21″8 e regola in spaccata il russo Alexander Bolshunov, secondo a 0″1, mentre completa il podio l’altro norvegese Martin Johnsrud Sundby, staccato di 0″7. Gli italiani: 16° Giandomenico Salvadori a 2’18″8, 36° Stefano Gardener a 4’46″6, 37° Simone ...

Mondiali Sci di fondo – Le sensazioni delle azzurre dopo lo skiathlon di Seefeld - Brocard : “speravo meglio” : Poco brillanti le azzurre nello skiathlon dei Mondiali di Seefeld, Elisa Brocard la migliore con il decimo posto Therese Johaug mette in fila tutte nello skiathlon ai Mondiali di Seefeld. La norvegese, regina incontrastata delle distance in Coppa del mondo dove ha vinto tutte le gare alle quali ha preso parte, si conferma la numero uno assoluto, dominando nettamente sia i 7.5 chilometri in tecnica classica, sia gli ultimi 7,5 in tecnica ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Francesco De Fabiani salta lo skiathlon e si concentra sulla sprint a coppie con Federico Pellegrino : Sono stati scelti gli azzurri che prenderanno parte alle prossime gare in programma a Seefeld, in Austria, per quanto concerne i Mondiali di sci di fondo: domani, come nelle previsioni, non ci sarà Francesco De Fabiani nello skiathlon, in modo da concentrarsi sulla sprint a coppie del giorno seguente dove formerà una coppia con ambizioni da medaglia con Federico Pellegrino. Domani nello skiathlon saranno impegnati tra gli uomini Giandomenico ...

Mondiali sci nordico Seefeld 2019 : chi può battere Therese Johaug nello skiathlon femminile? : Il terzo titolo in palio nello sci di fondo ai Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, dopo le due sprint di ieri pare avere già una padrona indiscussa: nello skiathlon femminile difficilmente qualcuno potrà battere la norvegese Therese Johaug, dominatrice incontrastata in stagione di tutte le gare distance. In Coppa del Mondo la norvegese, che si ritrova attardata nella generale solo per non aver preso parte al Tour de Ski, non ha avuto ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Pellegrino argento nella sprint - trionfa il norvegese Klæbo. Al femminile vittoria per Falla : Ottimo inizio per l'Italia ai Mondiali di sci nordico di Seefeld . nella prima gara che assegnava le medaglie, la sprint a tecnica libera di sci di fondo, gli azzurri sono andati a podio con uno degli ...