Blastingnews

: Militari Transitati, spiraglio per il recupero dei ratei della Cassa Sottufficiali - exmilitari : Militari Transitati, spiraglio per il recupero dei ratei della Cassa Sottufficiali -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Il Fondo Previdenziale di Forza Armata comunemente conosciuto come, è nato con lo scopo di restituire agli iscritti, all'attocessazione del servizio attivo una indennità supplementare per gli ufficiali e un premio di previdenza per i restanti aventi diritto. Il versamento è obbligatorio ed ammonta al 4% per gli ufficiali e al 2% per tutti gli altrisull'ottanta per centobase stipendiale compresa di tredicesima mensilità. Il Fondo che va ad aggiungersi alle prestazioni assistenziali dell'INPS per quelle categorie diche versano i contributi, se non verrà preso un provvedimento normativo del governo rischia il default nel 2022.che si ammalano e che vengono dichiarati non idonei permanentemente al servizio militare ma idonei ad altra tipologia di lavoro possono transitare, a domanda, qualora l’aliquota di pensione maturata ...